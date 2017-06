Svigerfar skal motivere Hovland til å bli Sogndal-spiller

SOGNDAL (VG) Sogndals beste kort i forsøket på å få til en sjokksignering for landslagsstopper Even Hovland er svigerfar Rasmus Mo som er ansatt i klubben.

Sogndal-trener Eirik Bakke bekrefter overfor VG at klubben er i dialog med Hovland (28) og har gitt ham et kontraktstilbud.

Bakke har tidligere sagt til VG at familierelasjonene til midtstopperkjempen fra Vadheim gjør at det kan være mulig å få til en avtale med spilleren som de siste årene har spilt for Nürnberg i 2. Bundesliga.

Så kampen sammen med Øren



Søndag var Hovland til stede på Fosshaugane og så 0-0-kampen mot Odd. På tribunen satt han sammen med tidligere lagkamerat Tommy Øren som nå er ansatt i klubbens arrangementsavdeling.

Hovland sier følgende i en sms-utveksling med VG etter kampen:

– Alltid kjekt med familie i nærheten, men det spiller ikke så mye inn på valget vi skal ta i sommer. Det er lite å si bortsett fra at jeg har fått et tilbud fra dem.

Les også Firdas omtale av saken.

VG snakket med Hovlands svigerfar Rasmus Mo etter kampen mot Odd, og han bekrefter at familien vurderer en fremtid i Sogndal nær foreldre og besteforeldre.

Hovland har tidligere sagt både i en podcast og en sak i Sogn Avis at han åpner for en retur.

Se høydepunktene fra Sogndal – Odd:

Har to små barn



– De har to små barn, dette blir avgjort i løpet av de neste dagene, sier han.

Mo er omtalt som omdømmeansvarlig i Sogndals eiendomsselskap Sogndal Fotball AS. Han er en kjent motivator og foredragsholder på Vestlandet. Rasmus Mo er også brukt som motivator i Sogndals garderobe. Nå blir jobben hans å motivere svigersønnen til å skrive kontrakt.

Hovland spilte i Sogndal fra 2007 til 2011, før han ble hentet til Molde av Ole Gunnar Solskjær. I Molde ble han seriemester i 2012. Midtstopperen spilte også halve gullsesongen 2014 før han gikk til Nürnberg. Nå er kontrakten med tyskerne ute og Hovland er fri på markedet.

– Strukket oss langt



– Vi er selvsagt interessert i å knytte til oss Hovland, og har strukket oss langt, sier Bakke.

Landslagsstopperen skal også ha investert i bolig i bygda.

Vålerenga har vært nevnt som et mulig neste stoppested for Hovland, og lite tyder på at Sogndal kan konkurrere med hovedstadsklubben når det kommer til lønnsbetingelser.

Hovlands hjemsted Vadheim er halvannen times kjøring lenger ute i Sognefjorden.

Even Hovland snakker om landslagsfremtiden:

Flo mener Sogndal-retur er fornuftig



Sogndals sportssjef Håvard Flo sier til VG at han tror Sogndal kan være et fornuftig valg for Hovland.

– Han er i en situasjonen der det kanskje har gått litt trått på klubblaget og han har hatt noen litt dårlige prestasjoner på landslag. Jeg er sikker på at kommer han til oss og vi får jobbe med ham, vil det åpne seg fine muligheter for ham frem i tid, sier Flo og sammenlikner en Hovland-sigering med sin egen hjemkomst til Sogndal.

– Det gir deg en boost, der du kommer inn i en gruppe, er med og utvikler klubben videre og setter deg nye mål. Han vil bli en del av en klubb han har sterke relasjoner til. Han kjenner oss. Med Even sin profil som en erfaren spiller med lokal tilhørighet og hans CV sier det seg selv at dette er noe vi prøver å få til, sier Flo.