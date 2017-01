Ryktene har svirret de siste dagene, men nå er det bekreftet: Jonas Svensson (23) er klar for den nederlandske toppklubben AZ Alkmaar.

Interessen fra nederlenderne skal ha dukket opp for en ukes tid siden. Etter litt rådføring med trønderkompis Markus Henriksen - som spilte i klubben fra 2012 til 2016 før han gikk til Hull og Premier League - var Svensson trygg på at AZ Alkmaar kunne være et interessant stoppested.

Brukte Henriksen som rådgiver

– Det ble veldig forsterket da jeg pratet med Markus. Klubben minner meg på en måte om Rosenborg. Den er stor, men veldig åpent, folk er hyggelige og jeg føler det er genuint, sier Svensson til VG.

Klubben har en svensk høyreback i Mattias Johansson (snart 25), men etter flere sesonger i AZ har svensken foreløpig droppet å forlenge kontrakten med klubben. Dermed kan han forsvinne til sommeren – med Svensson som den tiltenkte erstatteren. Nederlenderne har trolig betalt et tosifret millionbeløp for nordtrønderen med seks A-landskamper. Rosenborg har dermed solgt voldsomt denne vinteren. Holmar Eyjolfsson gikk for rundt ti millioner kroner til Maccabi Haifa, mens Christian Gytkjær skal ha kostet rundt 20 millioner for tyske 1860 München.

– Å komme inn i elleveren med en gang er ikke noe jeg stresser med. Det er en god stund siden jeg spilte kamp, det er første gangen jeg flytter og mye som skal ordnes, sier Jonas Svensson.

SLIK TAKKET HAN AV: Cupfinalen mot Kongsviner ble den siste for Rosenborg-kampen for Jonas Svensson. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Det har vært ventet at Eliteseriens beste sideback de siste sesongene skulle selges i dette overgangsvinduet. Til VG i november snakket han om at han var klar for neste steg - uten å være desperat etter å komme seg fra Lerkendal.

– Hvordan passer AZ med de forventningene du har hatt?

– Jeg vil kalle det et fint steg. Alle snakker om Premier League og sånn, men å gå fra Norge og rett dit, er det nesten ingen som gjør. Så jeg er utrolig fornøyd. Det er trist å forlate Rosenborg, men jeg har vært der lenge og har vunnet The Double to ganger, sier 23-åringen fra Verdal.

Til sommeren 2021

Klokken 16.00 mandag meldte den nederlandske klubben, på sin offisielle twitterkonto, at landslagsspilleren nå er klar for klubben. De har også publisert et bilde der landslagsspilleren signerer på kontrakten. Klubben skriver at Svensson har skrevet under på en kontrakt som strekker seg til sommeren 2021.

Også Rosenborg har bekreftet overgangen:

– Vi er overbevist om at Alkmaar har fått en spiller de får stor nytte av. Selv om vi gjerne skulle hatt Jonas her lenger, så skjønner vi at klubber utenfor Norge ønsker hans tjenester, når vi ser prestasjonene hans de siste årene, sier sportssjef Stig Inge Bjørnebye til rbk.no.

Nordmenn i Æresdivisjonen: Alexander Sørloth - FC Groningen

Ruben Yttergård Jenssen - FC Groningen

Martin Ødegaard - Heerenveen

Morten Thorsby - Heerenveen

Dennis Tørnset Johnsen - Heerenveen

Emil Hansson - Feyenoord

Det er foreløpig usikkert hva nederlenderne må betale for backen. Men i fjor takket Rosenborg nei til et bud på 15 millioner kroner fra tyrkiske Trabzonspor, som ønsket seg Svensson.

Markus Henriksen har allerede kommet med lykkeønskninger til Svensson på Twitter.

Svensson skal spille med nummer 17 på ryggen. AZ Alkmaar ligger på 5. plass i den nederlandske æresdivisjonen.

Trønderne har tatt farvel med flere sentrale spillere dette overgangsvinduet. De regjerende serie- og cupmesterne har nå solgt Jonas Svensson, Christian Gytkjær (1860 München), Hólmar Örn Eyjólfsson (Maccabi Haifa) og Adam Larsen Kwarasey (Brøndby IF).