Ryktene har svirret de siste dagene, men nå er det bekreftet: Jonas Svensson (23) er klar for den nederlandske toppklubben AZ Alkmaar.

– Jeg kjenner på en stor stolthet og glede nå, men samtidig er det vemodig å si farvel til Rosenborg. Det er en fantastisk klubb, med ei fantastisk spillergruppe og fantastisk støtteapparat. Men alle ting kommer til en slutt, og jeg føler timingen er veldig riktig for meg, sier Jonas Svensson til Trønder-Avisa.

Klokken 16.00 mandag meldte den nederlandske klubben, på sin offisielle twitterkonto, at landslagsspilleren nå er klar for klubben. De har også publisert et bilde der landslagsspilleren signerer på kontrakten. Klubben skriver at Svensson har skrevet under på en kontrakt som strekker seg til 2021.

– Jeg tror jeg har kommet til en veldig fin klubb. Det virker trygt og godt; en stor klubb, som samtidig er hyggelig åpen. Veldig likt Rosenborg, sier Svensson.

SLIK TAKKET HAN AV: Cupfinalen mot Kongsviner ble den siste for Rosenborg-kampen for Jonas Svensson. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Også Rosenborg bekrefter overgangen:

– Vi er overbevist om at Alkmaar har fått en spiller de får stor nytte av. Selv om vi gjerne skulle hatt Jonas her lenger, så skjønner vi at klubber utenfor Norge ønsker hans tjenester, når vi ser prestasjonene hans de siste årene, sier sportssjef Stig Inge Bjørnebye til rbk.no.

Det er foreløpig usikkert hva nederlenderne må betale for backen. Men i fjor takket Rosenborg nei til et bud på 15 millioner kroner fra tyrkiske Trabzonspor, som ønsket seg Svensson.

Jonas Svensson har foreløpig ikke svart på VGs henvendelse.

