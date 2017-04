SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08 - Kristiansund 5-1) Ingen lag i Eliteserien har scoret mer enn Sarpsborg i 2017. Danske Patrick Mortensen (27) kaller Jonas Lindberg (28) for den «komplette motsetning» av seg selv.

Etter fem serierunder har Sarpsborg scoret 14 ganger. Fem av scoringene kom mot et sjanseløst Kristiansund søndag kveld, som rett og slett ikke hang med da blåtrøyene skrudde opp tempoet offensivt.

To av hjemmelagets beste: Spissduoen Jonas Lindberg og Patrick Mortensen.

Sistnevnte sendte Sarpsborg i ledelsen med en lekker lobb, før Lindberg økte til 2-0. Resten av kampen benyttet Mortensen til å vinne duellen, mens Lindberg noterte seg for målgivende pasning før både 3-1 og 4-1.

– «Doff» (Zachariassen) slår en tunnelpasning til meg, den var helt nydelig. Så ser jeg keepere komme ut, og da tenker jeg: Denne må jeg sette over ham, sier en glitrende fornøyd danske til VG.

Det var bare smil å se blant Sarpsborg-spillerne i pressesonen. Kanskje ikke så rart.

De har akkurat opplevd at Sarpsborg Stadion leverte trampeklapp de siste to minuttene av oppgjøret, mens blåtrøyene forseglet tre trygge poeng.

– Jeg liker veldig godt å spill med Jonas, han er den komplette motsetning av meg. Han finne de små rommene, og bruker de smart. Så kan jeg ta duellene. Kjemien mellom oss er kjempefin, sier Mortensen om sin spissmakker.

Lekker hælflikk

– Han er stor og sterk, og vinner alt i luften. Det er deilig å spille med ham, supplerte Lindberg om forholdet dem imellom på vei ut i spillertunnelen for å gjøre TV-intervjuer etter sin svært solide kamp.

I tillegg til å være banens beste, leverte svensken selve x-faktoren i hjemmelagets beste angrep, da de gikk opp til 4-1. En ball i bakrom ble hælflikket tilbake i feltet av Lindberg, før Matti Lund Nielsen sendte blåtrøyene i tremålsledelse.

På tampen ble Lindberg erstattet av Erton Fejzullahu, som økte til 5-1 for Sarpsborg.

Dermed fortsetter Sarpsborg - sammen med Stabæk - å være Rosenborgs nærmeste utfordrer i toppen av Eliteserien, ett poeng bak serielederne.

VG+: Historien om den gutteaktige og helproffe Bakke

Droppet hjelmen: – Mental seier

Mortensen scoret fem mål i Eliteserien i fjor. Etter fem runder i år har han allerede fire. Det er imidlertid ikke den eneste endringen: Dansken har også droppet hjelmen han spilte med i langt tid.

I 2015 uttalte spissen at han aldri kom til å spille uten den, etter gjentatte hjernerystelser.

– Jeg har fått noen hjernerystelser før jeg fikk et wake-up call. Men hjelmen var irriterende og forferdelig å spille med. Så var det to treninger hvor jeg glemte å ta den på. Også tenkte jeg ikke over det, og det ble en mental seier for meg, sier Mortensen.

Trener Bakke: I rollediskusjon med Trondsen

Saken fortsetter under videoen hvor Kamer Qaka - som spilte mot sin tidligere klubb søndag - sammenlignet raidet sitt med Messi.

Spenning - i 18 minutter

Mortensen, Lindberg og resten av Sarpsborg-laget var fullstendig overlegne i 1. omgang.

Men da 2. omgang startet med Kristiansunds beste angrep så langt i kampenm ble det spenning. Lagets svært gode høyreback, Aliuo Coly, kom seg etter hvert løs ute til høyre, før han slo et godt innlegg inn bak Sarpsborg-forsvaret.

Med nesa mot mål, forsøkte Jørgensen å skli ballen unna farlig området. Det maktet ikke stopperen, som måtte konstatere at han sendte ballen i eget nett - og kampen om tre poeng ut i uvisse.

2. omgang var lenge mer jevnspilt enn den første, men etter at Matti Lund Nielsen - som økte til 3-1 og 4-1 - scoret to, så slo selvtilliten sprekker for bortelaget.

Kåre Ingebrigtsen: – Forren blir aldri Rosenborg-spiller