Svendsen om Bråtveit: – Han er klar for større ligaer

HAUGESUND (VG) (Haugesund - Molde 0-0) Hele Haugesund stadion trodde Sander Svendsen satte inn 0-1, men en mesterlig redning holdt vertene inne i kampen. Nå spår Molde-talentet en snarlig overgang for FKH-keeperen.

– Han kom bort til meg for å klage på at jeg reddet, smiler Per Kristian Bråtveit.

FKH-keeperen reddet vakkert da Svendsen fyrte av fra distanse et kvarter inn i første omgang under mandagens oppgjør. Ballen hadde en herlig bue og var på vei over sisteskansen, men unggutten fikk akkurat fingertuppen på ballen og vippet den over tverrliggeren.

– Det er så irriterende at han redder der. Jeg var sikker på at den skulle gå inn, smiler Svendsen lurt.

Minutter senere ble Bråtveit igjen FKHs redningsmann da Molde var farlig nær scoring etter et frispark hvor Björn Bergmann Sigurdarson fikk avslutte.

Molde sliter mot Haugesund: Ikke vunnet siden 2010

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Banens beste: Her redder Per Kristian Bråtveit mesterlig på Sander Svendsens skudd. Haugesund-keeperen sto ellers en meget god kamp og ble belønnet som banens beste av VG. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

Spår overgang

Duoen kjenner hverandre godt fra spill på U21-landslaget. Derfor var det en god tone hele kampen, til tross for Bråtveits festbrems.

Svendsen ser ikke bort fra at 21-åringen kan forsvinne fra norsk fotball i nær fremtid.

– Det skal ikke forundre meg om han forsvinner til en større liga hvis han fortsetter som dette. Han har over tid vist seg som en svært god keeper i eliteserien, forteller Moldes wonderboy.

FKH-produktet har spilt fast for hjembyens lag de siste tre sesongene og var en viktig årsak til at hvitskjortene tok en sterk fjerdeplass i fjorårets liga.

Treneren selger gjerne.

– Det er bare å by, det, så er vi alltid klare for å selge spillere i FKH. Han er trygg og fin, bra med beina i en vanskelig kamp. Stabilt, skryter Eirik Horneland.

VG-lupen: Tipper FKH på nedre halvdel

Molde henger med



Etter at ingen av lagene maktet å score i en smått kjedelig kamp på Haugesund stadion, endte det med poengdeling.

Det gjør at Hornelands mannskap ligger midt på tabellen med syv poeng på fem kamper - identisk med fjoråret.

For Solskjærs del måtte Molde-manageren se at det heller ikke denne gang lyktes laget hans å slå Haugesund hjemme. Det har ikke skjedd siden 2010.

Likevel henger Molde med i teten av Eliteserien og er på femteplass med tre poeng opp til serielederne fra Trondheim.

