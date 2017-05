Svein-Erik Edvartsen får heller ikke dømme i lavere divisjoner

Svein-Erik Edvartsen (37) tok selv kontakt med Indre Østland Fotballkrets i håp om å få dømme i lavere divisjoner i 2017. Det får han inntil videre ikke lov til.

9. mai ble det bestemt at Edvartsen ikke skulle dømme toppfotball i 2017. Erik Bekkevold, leder av dommerkomiteen i Indre Østland Fotballkrets (IØFK), sier at Edvartsen heller ikke får dømme 3. divisjon eller på et lavere nivå.

– Det ville vært litt søkt om vi skulle ha hevet oss over Norges Fotballforbund. Så lenge han er utestengt og saken fortsett er under kartlegging av NFF, vil ikke Edvartsen bli tildelt kamper. Vi gir ingen kamper før kartleggingen er ferdig og saken løst, sier Bekkevold til VG.

Han viser til dommerbråket, der blant annet en dommer følte seg mobbet av Edvartsen. Tirsdag gjorde TV 2 et intervju med Edvartsen, der han på 25 minutter «la seg flat» ni ganger og varslet at han vil endre sin væremåte.

Ønsker å dømme i 2017



Bekkevold forteller at Edvartsen tok kontakt med dommerkomiteen 18. mai med et ønske om å dømme kamper i IØFK i 2017. Ifølge Bekkevold konkluderte en enstemmig komité med at det ikke var en god idé.

Dommerkonflikten Den 23. mars ble det kjent at Svein-Erik Edvartsen ikke var satt opp på noen kamp i første serierunde. Noen dager senere ble det kjent at det skyldtes en konflikt med dommersjef Terje Hauge. 28. mars Edvartsen fortalte at det er to ting han er misfornøyd med: Sammensetning av eget dommerteam og at han har mistet Rune Pedersen som sin mentor. To dager senere var det forsoningsmøte mellom Edvartsen og Hauge. – Edvartsen ... må som alle andre forholde seg til felles regler og retningslinjer, sa dommersjefen. 23. april ble det kjent at konflikten mellom Edvarten og Hauge var løst - etter at advokat John Christian Elden ble koblet på saken. 26. april skulle Edvartsen beklage seg overfor sine kolleger i et møte på Gardermoen. 27. april skrev dommerforeningen et brev til NFF der de ba om at Edvartsen ikke har noe å gjøre som eliteseriedommer før situasjonen endrer seg. 2. mai kunne VG fortelle at Røde Kors-president Sven Mollekleiv skulle megle mellom partene. Han fikk to dager på seg. Meglingen lyktes han ikke med. 5. mai stod toppdommer Reidar Gundersen frem og fortalte om det han mente var mobbing og trakassering fra Svein-Erik Edvartsen. 9. mai kom en endelig løsning. Edvartsen dømmer ikke mer på toppnivå i 2017, men kan gjøre retur i 2018. Dommeren fikk samtidig et solid honorar. 16. mai stilte Edvartsen opp i et intervju med TV 2 der han for første gang snakket offentlig om utestengelsen. Edvartsen beklaget meldingene han hadde sendt til dommerkollegene. Samtidig ble det kjent at NFF etterforsker Edvartsen-meldinger tilbake i tid.

– Vi kan ikke stille oss over Norges Fotballforbund. Hvis saken blir løst, så skal han få tildelt kamper hvis han ønsker det, sier Erik Bekkevold.

I et intervju med TV 2 16. mai gjorde han det klart at han har tenkt til å dømme fotballkamper på lavere nivå i løpet av året.

– Jeg kommer til å dømme fotball i 2017. Det er helt sikkert. Men på hva slags nivå, og på hvilke kamper, det vet jeg ikke per i dag, sa Edvartsen.

Men inntil videre får han ikke anledning til det etter torsdagens møte i Indre Østland Fotballkrets.

«2018» skrev Svein-Erik Edvartsen på sosiale medier da det ble klart at han ikke får dømme med toppfotball denne sesongen. Nå blir spørsmålet hvordan han skal klare å stå best mulig rustet for et mulig comeback på øverste nivå igjen.

Dømmer ikke 2. divisjon heller



Post Nord-ligaen eller 2. divisjon – det vil si nivå tre i Norge – er ikke innlemmet i «toppfotballen», men det er Norges Fotballforbund som står for oppsettet på dette nivået. Det er ikke en aktuell problemstilling å bruke Edvartsen i 2. divisjon, opplyser direktør for konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn, i en SMS til VG.

Han sier forbundet nå vil ha ro og fokus mot de kommende kampene.

Ola Hobber Nilsen, styreleder i Norsk Fotballdommerforening, sier at spørsmål om hvor Edvartsen skal dømme må rettes til NFF.

Tar opp Edvartsen i møte

Samtidig fortsetter nøsting av tråder i Edvartsen-saken i kontorene på Ullevaal Stadion.

Den «parkerte saken» er ikke lenger i generalsekretær Pål Bjerketvedts hender, men tilbake hos dommerseksjonen.

Der blir en av de viktigste arbeidsoppgavene å dokumentere «kommunikasjon med mobbende og trakasserende innhold», sier Bjerketvedt.

– Hvor langt tilbake i tid går disse meldingene?

– Vi har ikke klarhet i det ennå, Men det er et par-tre år tilbake i tid, det som foreligger nå av materiale, opplyste Bjerketvedt til VG tirsdag.

– De tekstmeldingene som har kommet frem i mediene den siste tiden, er det selvfølgelig jeg som har sendt, og det er ingen grunn til å holde noen forsvarstale der. Det er bare å legge seg helt flat for at jeg sendte de meldingene. Det går ikke an å forsvare det, sa Edvartsen til TV 2 tirsdag.

– Jeg må ta stor lærdom av det. Jeg krever veldig mye av meg selv, jeg krever veldig mye av de rundt meg, jeg er ingen A4-person, jeg tar stor plass og har en direkte og ærlig, kanskje overtydelig kommunikasjonsform som jeg må ta lærdom av, og endre kurs. For min hensikt har aldri vært hverken å trakassere eller mobbe noen.

TV 2 hevder å vite at personer internt i NFF mistenker at Svein-Erik Edvartsen har sendt en rekke tipsmailer. Epostene skal ha vært sendt anonymt, men avsender har gjennomgående tatt parti med Edvartsen.

VG har forsøkt å få Edvartsen i tale i ettermiddag, men har foreløpig ikke lyktes.

