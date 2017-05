Supportersjef om Viking-profilers innstilling: – Skremmende

Viking-keeper Iven Austbø uttalte at kriserammede Viking er for gode til å rykke ned. Det får supporterleder til å reagere.

– Spillerne må se seg selv i speilet, sier Vikinghordenes leder Roar Åkerlund til VG

Etter 4-2-tapet borte mot Strømsgodset leste han intervjuer med spillerne, og reagerer spesielt på én uttalelse:

– Det er vi for gode til. Vi har nok ferdigheter i laget til å holde oss, sa keeper Iven Austbø til NTB på spørsmål om laget kan rykke ned.

– Når jeg ser uttalelser fra rutinerte profiler som sier at de er for gode til å rykke ned, så mener jeg de har en innstilling som er skremmende. De må skjønne at det bare er hardt arbeid som gjelder nå, sier Åkerlund.

Her er høydepunktene fra det heftige bunnoppgjøret i Drammen:

– Bekmørkt

Han krever at «de erfarne profilene må stå frem», og sikter spesielt til fire spillere: Iven Austbø, Kristoffer Haugen, Steffen Ernemann og André Danielsen.

– I stedet for å uttale at vi er for gode til å rykke ned og sånt, så må de begynne å vinne fotballkamper og få tilbake troen på det de holder på med, sier supporterlederen.

– Hvordan opplever dere situasjonen i Viking akkurat nå?

– Det er bekmørkt. Det er ikke så mye mer å si, egentlig. Akkurat nå virker det litt håpløst. Men vi er nødt til å ha troen. Vi må bare håpe og tro at de klarer å snu det, men det er ikke så mye som taler for at Viking klarer å holde seg nå.

Dette sier Viking-profil André Danielsen om klubbens vanskelige situasjon:

Mener treneren bør fortsette

Etter fem poeng på elleve kamper begynner det naturlig nok å stilles spørsmål rundt posisjonen til Viking-trener Ian Burchnall, som svarer slik på VGs spørsmål om hvorvidt varsellampene har begynt å blinke for hans del:

– Det bruker jeg ikke energien min på. Det er ikke opp til meg uansett, så jeg bruker energien min på laget. Vi skal bare fortsette å jobbe hardt og trene godt.

Supporterleder Åkerlund synes ikke Burchnall skal få skylden for den svake sesongstarten.

– Personlig synes jeg ikke det. Nå er nok ikke situasjonen den samme for alle Viking-supportere, men jeg har troen på Ian. Han er en ung trener som tok over et dødsdømt prosjekt. Jeg tror ikke det er han som er problemet.

Ian Burchnall stiller seg ikke bak Austbøs uttalelse om at Viking er for gode til å rykke ned.

– Ingen lag i denne ligaen er for gode til å gå ned. Vi må være mye bedre skal vi berge plassen denne sesongen, sier 34-åringen fra Leicester til NTB.

