Superpopulær Bendtner velges av over halvparten

Eliteserien Fantasy har rundet 20.000 spillere. Nicklas Bendtner (29) er soleklart mest populær.

Den danske Rosenborg-stjernen er plukket ut av 52 prosent, altså like over halvparten, av brukerne på spillet. Dette til tross for at han også er den suverent dyreste, med en pris på 12,5 millioner kroner.

– Bendtner eller ikke Bendtner. Det er det første standpunktet man må ta. Selv vil jeg at spillet går ut på å velge 14 spillere med 87,5 millioner i budsjett, fordi jeg mener Bendtner absolutt må være der. Men velger man ikke å ha ham med betyr det at man har bedre råd til resten av laget, sier Eurosports Fantasy-ekspert Martin Sleipnes, som snakker om spillet i den ukentlige vodcasten Fantasy FK.

– Snodig valg

Nest mest populær er Odds forsvarsspiller Espen Ruud, som til en pris på 6,5 millioner er valgt ut av 37,5 prosent. Deretter følger Rosenborg-vingen Pål André Helland (36,9 prosent), Rosenborg-keeper André Hansen (30,3 prosent) og Strømsgodset-forsvarer Lars-Christopher Vilsvik (26,7 prosent).

– Jeg synes det er litt rart å bruke én av tre mulige Rosenborg-spillere på keeperen. Det er litt snodig og virker som et ikke så gjennomtenkt valg. Jeg ville heller valgt en forsvarsspiller, som i likhet med keeperen får poeng for å holde buret rent, men i tillegg kan score mål og slå assists, sier Sleipnes.

Pål André Helland mener det er én spiller du virkelig burde styre unna på Eliteserien Fantasy:

Han trekker frem Lillestrøm-spissen Tomáš Malec, til en pris på 6,5 millioner, som et mulig godt valg.

– Han ser spennende ut. Han er billig og har scoret mål i oppkjøringen. Det virker som han kan score i hver tredje kamp. Det er godt nok, sier Sleipnes.

– Trønderne gleder seg mest

De ferskeste tallene viser at over 21.000 spillere har registrert et lag på Eliteserien Fantasy, som ble lansert for en drøy uke siden. Og det er ingen tvil om hvor engasjementet er størst.

Over 5700 av spillerne, noe som utgjør over 27 prosent, oppgir at Rosenborg er favorittlaget deres. Det er over dobbelt så mange som Brann, som med drøye 2200 brukere er det nest mest populære laget på spillet. Deretter følger Vålerenga, Viking, Lillestrøm og Molde.

Sør-Trøndelag er det mest representerte fylket, med ca. 2500 brukere, som betyr 12 prosent av spillerne. Både Akershus (11,25 prosent) og Oslo (11,07 prosent) er tett på.

– Jeg vil tro at trønderne gleder seg mest og har størst forventninger, sier Sleipnes.

Faktisk har spillet også spredd seg utenfor Norges landegrenser. Det er så langt 30 registrerte spillere i England, 29 i Danmark, 24 i Sverige, 13 i Spania og ni i USA. For ikke å snakke om de enslige Fantasy-entusiastene i Colombia eller Saudi-Arabia.