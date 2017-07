ÅLESUND (VG) (Aalesund – Molde 0-3) Aalesund hadde et håp om sin aller første hjemmeseier mot Molde i den øverste divisjonen, men Eliteseriens heteste spiss ville det annerledes.

– Jeg syns vi kunne scoret enda flere mål. Men det aller viktigste var å få tre poeng i dag, sier Björn Bergmann Sigurdarson til VG.

To mål mot Aalesund sendte islendingen opp på toppen av toppscorerlisten (sammen med Stabæks Ohi) med ti mål. Fra å åpne sesongen med tre scoringer på de åtte første kampene, har nå Bergmann Sigurdarson virkelig funnet scoringsformen. Seks mål på de seks siste kampene gjør spissen til Eliteseriens heteste angriper.

Det forklarer Sigurdarson slik:

– Ole innførte et nytt system for oss og nå begynner bevegelsene å sitte skikkelig. vi begynner å kjenne hverandre veldig godt og vi vet hvor ballen kommer. Det er det som har skjedd, sier han til VG.

Etter en litt treg start fra begge lag, løsnet det for gjestene fra Molde etter 22 minutter.

Christoffer Remmer slo inn fra sin høyrekant og i boksen ble Aalesund-stopperne Kaj Ramsteijn og Daniel Gretarsson stående å se på at Bergmann Sigurdarson stanget inn sitt åttende seriemål for sesongen.

Dobbel kalddusj

I det Aalesund var på vei inn i kampen, kom kalddusjen for hjemmelaget. Hele AaFK-forsvaret ble spilt sjakk matt av en stikker til Fredrik Brustad, som neppe kunne tro hvor god til han hadde alene med keeper.

Han forsøkte å runde Lie, men ble felt i samme slengen. Resultatet ble straffespark til Molde og gult kort på keeper Lie.

Fra 11-meteren satte Sigurdarson inn sitt sjette mål på like mange kamper.

– Jeg er kjempegodt gjennomført av gutta. De gjennomfører til punkt og prikke, sa en sprudlende Solskjær til VG.

Etter scoringen gikk virkelig Aalesund opp i limingen og nevnte Brustad fikk æren av å bredside inn Moldes tredje mål for dagen etter 75 minutter.

– Jeg sa før kampen at det er tett på tabellen, og det er det er viktigst i dag. Men at vi får revansj for det sure tapet i vår, en kamp hvor vi var mye bedre med ti store sjanser, det er herlig. Vi fikk godt betalt i dag.

Etterlyste «mannfolk»

Naboer på kartet og naboer på tabellen. Møre og Romsdals-derbyet mellom Aalesund (5.-plass) og Molde (4.-plass) betydde mer enn bare tre poeng – i hvert fall for hjemmelaget. Aalesund har nemlig aldri vunnet mot naboene i Nord hjemme i den øverste divisjonen. Og håpet på var absolutt til stede før kamp, med 1-0-seieren mot moldenserne i vår godt i minne.

Men finspillet skulle man bare glemme, sa Solskjær. før kampen. Lokaloppgjøret handlet vel så mye om riktig tenningsnivå som tekniske finesser.

– Jeg vet at de er gode spillere, men jeg vil se at dem er litt mer mannfolk, sa Solskjær til Eurosport før kampen.

Og det fikk Solskjær, ifølge ham selv.

– Vi fikk absolutt alle svarene vi ville ha. Ruben (Gabrielsen) står frem som en skikkelig kaptein. Jeg er fantastisk godt fornøyd.

Seieren sørget for at Molde rykket opp én plass på tabellen til 3.-plass, mens tangotrøyene ble stående med 22 poeng på 5.-plass.

