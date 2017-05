Suksesstreneren med ny langtidskontrakt i Sarpsborg 08

Hovedtrener Geir Bakke (47) og assistent Tom Freddy Aune (46) har begge signert nye femårskontrakter med Østfold-klubben.

Det blir offentliggjort på en pressekonferanse senere i dag, etter det VG erfarer. Bakke er inne i sin tredje sesong i Sarpsborg, og den tidligere Staæbk- og Kongsvinger-spilleren har nå bidratt til at laget er en meget het medaljekandidat.

Etter syv serierunder ligger Sarpsborg 08 på annenplass – seks poeng bak serieleder Rosenborg.

I fjor slet klubben tungt med null seirer på de fem første kampene, men så snudde det med 4–1 borte mot Start og 4–0 hjemme mot Molde. Laget endte til slutt på 6. plass, og har fortsatt med solid spill denne sesongen.

MYE Å GLEDE SEG OVER: Geir Bakke, her avbildet før møtet med Strømsgodset sist helg, har signert en ny kontrakt med Sarpsborg 08. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Bakke har en fortid som assistenttrener i Vålerenga, Stabæk og Molde. Han har tidligere vært hovedtrener i Moss og Kristiansund, og ble hovedtrener i Sarpsborg 08 før 2015-sesongen. Assistent Aune har tidligere vært hovedtrener i Fredrikstad, og spilte for Sarpsborg FK på slutten av 90-tallet.

Duoen hadde i utgangspunktet kontrakter med Sarpsborg 08 ut neste sesong, men klubbledelsen har lenge hatt et ønske om å forlenge avtalen.

– Både Geir og Tom Freddy har gjort en bra jobb med Sarpsborg. Denne forlengelsen understreker jo bare at de har full tillit og viser omgivelsene hvordan fremtiden blir i klubben. Det er også et bevis på at Sarpsborg har stabilisert seg som en solid Eliteserie-klubb, sier Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal til Eurosport.no.

Sarpsborg 08 får besøk av Tromsø i sin neste Eliteserie-kamp 14. mai, og tre dager senere er det bortekamp mot Lillestrøm.