SANDEFJORD (VG) Lars Bohinen (47) tar et lite oppgjør med ekspertene som dømte Sandefjord nord og ned før sesongen – og med sin egen væremåte som spiller.

– Jeg var litt for opptatt av at meningen min skulle ut hele tiden. Det kunne være kontroversielt. Hvis det knyttes et visst rykte til deg, så er det vanskelig å bli kvitt det. Trenere prater seg imellom. Står man som trener i et valg mellom to spillere, og den ene har et frynsete rykte, så er valget lett, sier Bohinen til VG.

Sandefjord-treneren tror det kan ha kostet ham en plass i en virkelig storklubb.

– Jeg var ikke trenerens yndling, og jeg burde kanskje vært det litt oftere, sier han.

På garderobeveggen bak ham henger VG-lupens vurderinger av Sandefjord. Bohinen radbrekker den punkt for punkt (se VGTV øverst), og det eneste han sier seg «fornøyd» med er at klubben fikk terningkast én når det gjelder ressurser.

– Det provoserer oss ikke, for vi vet at vi har dårligst ressurser i Eliteserien. Ellers var vi fryktelig opprørte over lave terningkast. Vi føler at vi har blitt undervurdert ganske kraftig. Men samtidig har jeg forståelse for tabelltipset. Det er bare bra at vi kan bruke VGs inkompetanse til å motivere oss selv, gliser Bohinen.

– God nok for Ferguson

Med begrensede midler har Bohinen lykkes godt så langt denne sesongen. Spillere som Flamur Kastrati, Abdoulaye Seck og Håvard Storbæk har satt ekspertene, som «forhåndsdømte» klubben til nedrykk, på plass.

Lars Bohinen er nå den lengstsittende treneren i klubbens historie, og i forbindelse med det gjorde han et intervju med klubbens eget nettsted:

– Jeg er selvsagt fornøyd med min karriere over åtte sesonger i England, men jeg mente at mine kvaliteter hørte bedre hjemme i Manchester United, enn i Nottingham Forrest, Blackburn og Derby. På mitt beste var jeg god nok for Alex Ferguson og hans United, uttalte Bohinen.

Sandefjord-treneren mener han var for egenrådig og vanskelig.

– Jeg burde vært i United eller et av topplagene i England, men jeg tror jeg ødela litt for meg selv. Dels gjennom måten jeg var på, og del gjennom skader, sier treneren til VG.

– Er det bittert å tenke på?

– Jeg har hatt en bra karriere, så jeg er fornøyd med det. Men håper at jeg kan spre den lærdommen videre.

Selv peker han på Flamur Kastrati som en ledertype i Sandefjord, også det en spiller som ikke er redd for å si meningen sin.

– Jeg er veldig glad for å ha spillere med meninger, engasjement og vilje til å bry seg om andre spillere, valg og spillestil. Flamur er en utadvendt, positiv og offensiv type. Jeg har ikke hørt ham sutre ennå.

Så godt som alle eksperter hadde Sandefjord på sisteplass før sesongen, og Bohinen forstår hvorfor.

SCORET MOT UNITED: Lars Bohinen jubler etter scoringen mot Manchester United i 1996. Ronny Johnsen holder seg til hodet i fortvilelse. Foto: Tore Berntsen

En seig oppkjøring ga lite håp, for utenforstående, men Sandefjords trenerteam registrerte fremskritt kamp for kamp. Det ble tap mot Lillestrøm i serieåpningen, og mot Rosenborg i runde to, og man så hvilken vei det gikk...

Før det snudde med 2-1-seier over Vålerenga på Ullevaal. Sandefjord står nå med 10 poeng på syv kamper.

– Jeg er skrudd sammen sånn at jeg aldri er fornøyd. Det er fotballens svøpe. Hvis du skal nå langt, kan du aldri tillate deg å bli fornøyd. Selv om du har gjort en kanonkamp, så er det ting du skal utvikle, sier Bohinen.

Å nyte øyeblikk er noe man nesten ikke har tid til, ifølge 47-åringen.

– Jeg hadde ikke russetid. De beste spillerne tar seg ikke tid til russetid. De får heller ikke lov av klubbene. Juniorspillere som er på vei opp i A-stallen og bruker ukesvis på fylla, det sier seg selv at det går ikke.

Bohinen sier at han tenker på Eliteserien som en 400-meter.

– Det gjenstår to svinger og én langside. Vi har kommet godt i gang, og er med i feltet, men vi må posisjonere oss på en måte som gjør at vi er med når det drar seg til. Den siste hundre meteren vil avgjøre.