Strømsgodset måtte stenge kommentarfelt etter drittslenging

DRAMMEN (VG) Spillere og ansatte i Strømsgodset har fått så mye «dritt» på eget nettsted at klubben har valgt å stenge kommentarfeltet.

– Det begynte å komme en del drittslenging og negativitet rundt våre ansatte, og det skal de slippe å lese om på sin egen hjemmeside. En ting er det som står på sosiale medier, men på vår hjemmeside skal ikke våre ansatte være nødt til å lese ubehageligheter om seg selv, sier Strømsgodsets kommunikasjonssjef Magne Jordal Nilsen til VG.

Drammen-klubben har vært en stor skuffelse i Eliteserien denne sesongen, og ligger på kvalikplass før lørdagens østlandsoppgjør mot Lillestrøm på Åråsen.

Misnøyen fra enkelte supportere har vært sterk, og noen av spillerne har latt seg provosere av gjentagende drittslenging. Det toppet seg da keeper Espen Bugge Pettersen viste fingeren til egne fans under oppgjøret mot Molde.

HAR IKKE LEVERT: Godset-trener Tor Ole Skullerud bytter ut Marcus Pedersen under eliteseriekampen i fotball mellom Strømsgodset og Stabæk på Marienlyst stadion 16. mai. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Jeg reagerer på slengbemerkninger og dritt fra egne supportere. Det har skjedd over tid nå i flere kamper. Og når det skjer omtrent med én gang dommeren har blåst, så.., sa Bugge Pettersen etter oppgjøret.

Først dagen etter så han det nødvendig å beklage.

– Går en grense

Etter det VG forstår er Marcus Pedersen den spilleren som har fått mest tyn fra egne supportere.

– Jeg vil ikke si hvem det gjaldt. Det er både folk i ledelsen, spillere og litt forskjellig. Jeg er redd det hadde blitt verre om vi ikke hadde stengt det, sier Magne Jordal Nilsen.

Etter seriegullet i 2013 er det vondt for supportere å se laget slite i bunnen av Eliteserien. Spillerne har fått kursing i hvordan de skal takle hets på sosiale medier, og klubben opplever at supportere går stadig lenger i sosiale medier.

– Det er mye frustrasjon. Det er gjerne hovedtrener som får mye, og noen enkeltspillere. Men vi har ikke opplevd noe over streken. Vi følger med, spesielt på Facebook der det meste kommer. Supportere må få lov til å engasjere seg og mene ting, men det er en balansegang, og hets aksepterer vi ikke.

På Strømsgodsets egen Facebook-side trenger man ikke lete lenge før man finner noen som «forventer å lese i avisa i morgen at Skullerud ikke lenger er trener for Strømsgodset».

– Jeg er ikke på sosiale medier. Jeg er en av de kjedelige, eller gamle. Dette er ikke et Strømsgodset-problem eller et fotballproblem, det er en generell utfordring over alt, sier Skullerud om de negative ytringene.

– I Strømsgodset må man forholde seg til at folk bryr seg om klubben Og det er vi jo glad for. Det er jeg glad for, og det er spillerne glad for. Så er det forskjellige uttrykksmåter og forskjellige ting som dukker opp, som vi må forholde oss til, og sånn er dette gamet. Vi er i underholdningsbransjen og vi må nok finne oss i en god del – men så går det en grense og.

GodsetUnionens talsmann Thor Arne Hanssen forklarer misnøyen på denne måten:

– Jeg har levd store deler av supporterlivet mitt i 1. divisjon, men det er mange nye som ikke har opplevd motgang før. Man får høyere forventninger når man tar medaljer, og når man ikke klarer å levere, så kommer all dritten. Man blir frustrerte, det blir masse støy – og så synes jeg ting blir blåst litt opp.

– Jeg har stått på tribunen i alle år, og har ikke fått med meg hetsing. Mest sannsynlig er dette enkeltpersoner som ikke oppfører seg, tillegger han.

Godset-supporteren mener de har støttet laget bra denne sesongen.

– Vi sto igjen én time i Kristiansund, og gjorde det samme i Skien. Vi er der hver eneste gang, sier han.