Strand-perle sikret Molde uavgjort

SOGNDAL (VG) (Sogndal – Molde 2-2) Da alle trodde 1. omgang var over, skrudde den tidligere Sogndal-spilleren Petter Strand inn 2-2 med en frisparkperle fra 25 meter.

Dermed endte kampen uavgjort mellom sølvjagende Molde og et Sogndal-lag som kjemper desperat mot nedrykk. Molde kom tilbake etter at Sogndal ledet 2-0 i et fyrverkeri av en første omgang.

Fire mål, to stolpeskudd



Det ble en forrykende første omgang på Fosshaugane med to scoringer og et stolpeskudd til hvert av lagene.

Sogndal fikk en drømmestart med 1-0 etter 12 minutter av mannen som debuterte fra start, montenegrinske Stanisa Mandic. Gilbert Koomson slo et frispark fra venstre med høyrefoten inn foran mål. Der endret ballen retning i en duell mellom Even Hovland og Babacar Sarr, og regeltreff traff Mandic i hodet slik at den gikk i mål.

I 23. minutt var det Chidiebere Nwakalis tur. Fra 25 meter fyrte Manchester City-eiendommen ballen i krysset med et kanonskudd til 2-0, og livet lekte for hjemmelaget.

Molde kom tilbake



Men Ole Gunnar Solskjærs menn hadde langt fra gitt opp. Med sitt 13. seriemål for sesongen satte Björn Sigurdarson inn reduseringen til 2-1 på et volleyskudd da ballen lå og ventet på halvspretten på fem meter etter en dårlig avklaring av Taijo Teniste. Da var det spilt 36 minutter.



Rett etterpå satte Sigurdarson ballen i stolpen, før Sogndals Bendik Bye kom alene med Andreas Linde i Molde-målet etter en stygg tversoverpasning av Vegard Forren. Men Bye satte hundreprosentsjansen i stolpen.

Strand-perle



Da alle ventet på at dommer Dag Vidar Hafsås skulle blåse til pause tre minutt på overtid, gjorde Petter Strand seg klar til frispark skrått på mål på Moldes venstreside. Ballen gikk bananskrudd og duppet ned i lengste hjørne til 2-2. Den tidligere Sogndal-spilleren har gjort det samme på Fosshaugen før, men da i hvit drakt.

Ikke en umulig oppgave for målvakt Dyngeland fra det holdet og med kunnskapen han burde ha om Strands skuddteknikk.

Bye alene for andre gang



Nordtrønderen Bendik Bye sover neppe godt etter kampen. Spissen som fikk sjansen med Martin Ramsland ute med karantene, kom alene med keeper for andre gang i 57. minutt. Men heller ikke nå maktet han å score. Isteden satte han ballen utenfor.

Kampen vippet i andre omgang. Spillet bølget frem og tilbake. Kjetil Wæhler ble vraket for første gang i skadefri tilstand, til fordel for unggutten Ulrik Fredriksen. Da Molde begynte å presse på etter pause, plukket Eirik Bakke Fredriksen av banen til fordel fra superveteranen fra Oslo.

Sogndal stabiliserte spillet, men etter en stund måtte Wæhler av banen med skade. Per-Magnus Steiring kom inn. I sluttminuttene var det Molde som presset og hjemmelaget som rygget. Men det ble ikke flere mål.