Stortalentet Zekhnini sist av 174 spillere på VG-børsen

Forventningene til Rafik Zekhnini (19) var store foran sesongen. Men Odd-talentet har ifølge VG-børsen vært svakest av samtlige spillere i Eliteserien.

174 spillere har fått poeng i minst 60 prosent av sitt lags kamper, og utgjør dermed VG-børsen 13 serierunder ut i sesongen.

Med et gjennomsnitt på 3,56 poeng er Zekhnini desidert sist. Nest sist er Lillestrøm-spissen Tomas Malec (3,78 i snitt).

I toppen ligger Vikings Samuel Adegbenro (6,11) med Brann-duoen Fredrik Haugen og Daniel Braaten (begge 6,00) hakk i hæl.

– Ser ut som han er redd



VGs fotballjournalist Knut Espen Svegaarden tror skadeproblemene har gjort den raske vingen engstelig og redd.

– Det jeg synes er urovekkende med måten han spiller fotball på for tiden, er at han ser ut som han er redd. Og det er et veldig dårlig utgangspunkt når du går inn i en kamp. Så kan han gjerne si at det ikke er sånn, men det ser i hvert fall sånn ut. Det ser ut som om han hopper unna alle dueller. Fordi han har vært en del skadet i det siste, så ser det ut som om han er livredd for å bli det igjen. Så han trekker seg, og da mister han den dimensjonen i spillet sitt, sier Svegaarden.

Rafik Zekhnini, som for alvor slo gjennom da Odd scoret tre mål hjemme mot Borussia Dortmund i august 2015, slet mye med strekk i fjor og i vinter, men trener Dag-Eilev Fagermo varslet om en unggutt på vei mot storformen like før seriestart.

– Jeg har ikke sett maken i norsk fotball. Så god har han vært. Det er bare å sørge for at han får trent stabilt og godt, og at han holder bena på jorden – slik som treneren gjør – så blir det bra, sa Fagermo til VG etter treningskampen mot Viking 3. mars.

Zekhnini: – Jeg kommer



Konfrontert med at Odd-juvelen nå ligger sist på VGs spillerbørs, svarer treneren slik i en tekstmelding:

– VGs børs betyr lite. Mange ufaglærte som vurderer (var det før, har ikke sett på den på år). Rafik har vært skadet i høst og i vår. Trenger tid. Og ja, han har ikke levert på sitt beste.

Selv avviser Zekhnini at han er engstelig for å få nye skader.

– Nei, jeg er skadefri nå. Jeg tenker ikke noe på den skaden i det hele tatt, sa Zekhnini til VG etter å ha fått 2 poeng på VG-børsen i 0-0-kampen mot Sandefjord 27. mai.

– Hvordan synes du at du har kommet i gang med denne sesongen?

- Det har vært opp og ned. Det har vært en trøblete vinter med skader. Det er helt normalt at prestasjonen ikke er på topp fra start. Det skjønner alle sammen som kan fotball. Jeg kommer, sa Rafik Zekhnini.

PS! Resten av Odd-laget har heller ikke sprudlet offensivt den siste tiden. De tre siste kampene har endt 0-0.