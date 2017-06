Stor VG-vurdering: Spissene som har gjort det best og verst

Stabæks Ohi Omoijuanfo (23) og Sogndals Martin Ramsland (24) har overrasket positivt, mens flere av de største spisstjernene har sviktet i Eliteserien.

VG har trillet terning på eliteseriespissene, og det er neppe noen overraskelse at Rosenborgs Nicklas Bendtner (29), Vålerengas Mohammed Abdellaoue (31) og Strømsgodsets Marcus Pedersen (27) er blant dem som har skuffet.

Vi har vurdert 16 spisser – «hovedspissen» i hver klubb.

Marcus Pedersen er den største spiss-skuffelsen. Ett mål på 778 minutter er lite å slå i bordet med. Sjekker du ut videoen under får du vite hvorfor Godset-spissen og Moa får terningkast én. Tall fra statistikkbyrået Opta gir liten grunn til optimisme for duoen.

Nicklas Bendtner har skuffet mange, inkludert VG. Men har han vært en katastrofe? Og hvor mye er danskens skyld? Kan det være at Rosenborg har et Rosenborg-problem, og ikke et Bendtner-problem? Se vår vurdering av Bendtner.

VG mener fire spisser skiller seg mest positivt ut så langt: Ohi Omoijuanfo (Stabæk), Björn Bergmann Sigurdarson (Molde), Patrick Mortensen (Sarpsborg 08) og Martin Ramsland (Sogndal) – av ulike grunner.

Den som har fått minst oppmerksomhet er definitivt Sogndals Martin Ramsland, som til gjengjeld har blitt sammenlignet med Chelsea-stjernen Diego Costa. Han er uhyre vond å spille mot, legger ned en voldsom jobb for laget – og er i tillegg den mest effektive avslutteren i Eliteserien.

Her er vurderingen av de 16 spissene:

Ohi Omoijuanfo, Stabæk



Mål: 9

Minutter per mål: 128

Effektivitet: 9 mål på 50 avslutninger (18%)

VGs vurdering: Eliteseriens toppscorer har overrasket mange med råskap og bøttevis av selvtillit. Hat trick både mot Aalesund (1. runde) og Sarpsborg 08 (4. runde). Har gått litt tråere etter hvert. Syv av ni mål har kommet på Nadderud.

Björn Bergmann Sigurdarson, Molde



Mål: 6

Minutter per mål: 188

Effektivitet: 6 mål på 31 avslutninger (19,4 %)

VGs vurdering: Bør score enda mer, spesielt i storkampene, men islendingen er en som baner vei for andre. Tilbyr mye mer enn mål. Er nok den spilleren i Eliteserien som holder høyest nivå.





Patrick Mortensen, Sarpsborg 08



Mål: 6

Minutter per mål: 191

Effektivitet: 6 mål på 37 avslutninger (16,2 %)

VGs vurdering: Dansken har utviklet et meget bra samarbeid med svenske Jonas Lindberg, men tar man bort Lindberg (som mot Sandefjord), så tar man bort litt av Mortensen også. Ingen typisk danske. Sterk i lufta og vond å spille mot. Fotballsmart.





Martin Ramsland, Sogndal



Mål: 5

Minutter per mål: 186

Effektivitet: 5 mål på 12 avslutninger (41,7%)

VGs vurdering: Blir omtalt som Sogndals Diego Costa – med rette. Fryktelig vond og irriterende å spille mot. Har kraft til å holde på ballen, og gjennombruddskraft til å storme i angrep. Eliteseriens mest effektive (mål/avslutninger).

Mustafa Abdellaoue, Aalesund



Mål: 7

Minutter per mål: 163

Effektivitet: 7 mål på 28 avslutninger (25 %)

VGs vurdering: Har fordelt sine syv scoringer i syv forskjellige matcher. Kanskje den mest typiske målsniken i Eliteserien. Meget gode avslutningsferdigheter. Vi mener han er best med en sterk makker som ”tar” duellene – noe han har i Lars Veldwijk.





Erling Knudtzon, Lillestrøm



Mål: 5

Minutter per mål: 228

Effektivitet: 5 mål på 22 avslutninger (22,7 %)

VGs vurdering: Startet sesongen på kanten, men har blomstret etter at han ble flyttet opp på topp. Lever mye på farten sin. Har blitt smartere med årene. Ekkel å spille mot – du vet at han er raskere enn deg.





Ibrahim Shuaibu, Haugesund



Mål: 4

Minutter per mål: 254

Effektivitet: 4 mål på 21 avslutninger (19 %).

VGs vurdering: Nigerianeren blomstret i åpningen med Fredrik Gytkjær som spisspartner. Scoret endelig igjen i forrige serierunde mot Aalesund. FKH har brukt ulike formasjoner, og Shuaibu er best når han har en ved siden av seg, ikke alenespiss i 4-3-3.





Flamur Kastrati, Sandefjord



Mål: 4

Minutter per mål: 230

Effektivitet: 4 mål på 27 avslutninger (14,8%)

VGs vurdering: Ble stort sett brukt som kant tidligere, men Lars Bohinen lyktes bra med å satse på Kastrati som spiss. Gikk ut som en rakett, med fire mål på de fire første rundene. Sandefjord-spissen har hatt lyskeproblemer, og har dessverre sloknet. Bare to spillemål.





Jakob Orlov, Brann



Mål: 4

Minutter per mål: 175

Effektivitet: 4 mål på 16 skudd (25 %)

VGs vurdering: Tilbyr mye av det Brann-trener Lars Arne Nilsen ser etter (lojalitet, arbeidskapasitet, duellstyrke og effektivitet), og foretrekkes derfor foran Torgeir Børven. Men er det Orlov som gjør Brann gode, eller er det omvendt? Fire mål er ikke veldig imponerende for topplaget.





Nicklas Bendtner, Rosenborg



Mål: 4

Minutter per mål: 249

Effektivitet: 4 mål på 27 avslutninger (14,8 %)

VGs vurdering : Mange vil nok si at dansken har vært en gedigen skuffelse. VG er enig i at Bendtner har vært skuffende, men ikke en katastrofe. Bendtner er sterk i lufta og spiller klokt og fornuftig, men han gjør ikke nok – og han er ikke målfarlig nok. RBK og Bendtner har så langt ikke vært på godfot med hverandre.





Kwesi Appiah, Viking



Mål: 2

Minutter per mål: 389

Effektivitet: 2 mål på 16 avslutninger (12,5 %)

VGs vurdering: Stakkars mann.. Appiah er altfor ofte overlatt til seg selv. Han tar initiativ, men ballene kommer sjelden. Har noen ok egenskaper, men veien til mål blir ofte veldig lang, og det hjelper lite at Appiah har hatt skrikende mangel på kamptrening.





Olivier Occean, Odd



Mål: 2

Minutter per mål: 451

Effektivitet: 2 mål på 23 avslutninger (8.7 %)

VGs vurdering: Til kanadierens forsvar skal det nevnes at han har hatt lår- og kneproblemer store deler av sesongen. Odd har scoret færrest i Eliteserien. Occean har kommet til en god del avslutninger, men ofte i trange situasjoner. 35-åringen gjør ikke ting på egenhånd, og hjelp har det ikke vært for mye av.





Thomas Lehne Olsen, Tromsø



Mål: 2

Minutter per mål: 495

Effektivitet: 2 mål på 32 avslutninger (6,25 %)

VGs vurdering: Tromsøs spydspiss skulle vært Runar Espejord, men det har blitt kantspiller Thomas Lehne Olsen. Er bevegelig og har gjennombruddskraft, men er ingen naturlig spiss. I en kantrolle kunne han «slappet litt av», i spissrollen kommer kravet om scoringer.





Marcus Pedersen, Strømsgodset



Mål: 1

Minutter per mål: 778

Effektivitet: 1 mål på 14 avslutninger (7,1 %)

VGs vurdering: Den største spiss-skuffelsen. Oppsiktsvekkende lite med bare 14 avslutninger, omtrent én per kamp. Har foreløpig ikke fått vist hva han er god for. Kommer for sent inn i situasjoner og dueller. Må finne ut av ting.

Mohammed Abdellaoue, Vålerenga



Mål: 1

Minutter per mål: 524

Effektivitet: 1 mål på 8 avslutninger (12,5 %)

VGs vurdering: Har han vært på banen? Avslutter, om mulig, enda sjeldnere enn Marcus Pedersen. Det er veldig lite igjen av varemerket hans, «rappeskuddet» i hjørnet. Ronny Deila håper nok at det skal løsne. Akkurat nå ser det ikke sånn ut.





Douda Bamba, Kristiansund



Mål: 1

Minutter per mål: 475

Effektivitet: 1 mål på 16 avslutninger (6,25 %)

VGs vurdering: Det var forventninger til fjorårets toppscorer i 1. divisjon, men Bamba har skuffet. Har gode ferdigheter, men har hverken vært smart nok eller rå nok. Har mistet plassen på et forholdsvis svakt lag. Jean Mendy har blitt KBKs fremste spissvåpen

Vurdert av Knut Espen Svegaarden, Geir Juva og Sindre Øgar