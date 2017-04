Stjernene tok ansvar da RBK slet

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Odd 3-0) Det lugget og lugget. Ingen ting ble skapt, nesten en time var spilt. Da tok de to største stjernene ansvar: Innlegg Pål André Helland, heading/scoring Nicklas Bendtner.

57 minutter brukte altså den danske stjernespissen på å score et mål i den norske Eliteserien. Han var enig med Eurosports reporter i at det var en bortimot perfekt debut.

– Det må man si. For meg å score i min første kamp foran hjemmefansen er perfekt, sier Bendtner – som svarer «ja, selvfølgelig» på spørsmål om han har mer å gå på.

Det vanket også voldsom skryt fra Dag-Eilev Fagermo. Odd-treneren betegner Bendtner som en klassespiss.

– Vi var strålende frem til vi alle kunne se at Bendtner er bedre enn alle andre i Eliteserien, sier han til Eurosport.

Saken fortsetter under Fagermos hyllest av Bendtner.

Knuste Ruud



Det var ikke direkte overraskende at Bendtner skulle tegne seg på scoringslisten. Selv om han ikke hadde gjort all verden tidligere i kampen, så hadde de få involveringene hans vært gode.

Og da innlegget fra Helland kom, så var det ingen tvil: Dansken har alltid vært en meget god hodespiller. Vi så det tidlig i kampen, ikke bare vant han i lufta, han headet ballen til medspiller også.

Og Fredrik Semb Berge, en meget god hodespiller, var dessverre for Odd ikke spilleren Bendtner hadde på seg, det var i stedet backen Espen Ruud, og han hadde ikke en sjanse da Bendtner gikk til værs.

Etter dette var det bare et spørsmål om hvor stor seieren skulle bli: For bare minuttet etter headet nevnte Semb Berge et innlegg mot eget mål, og keeper Sondre Rossbach fulgte opp med å skyve ballen videre inn i mål til 2-0 Rosenborg.

Da var det i realiteten kjørt for Odd på Lerkendal.

Etter 70 minutter kom kveldens fineste scoring: Milan Jevtovic skar inn fra sin venstreside og skrudde ballen rundt og over Rossbach - med kraft, i vinkelen, til 3-0.

Game, set, match.

– Jeg synes vi er preget av at det er sesongstart og at vi er i gang igjen den første halvtimen. Vi så ukomfortable ut. Vi fikk bedre kontroll det siste kvarteret i første omgang og skapte et trykk på Odd. I andre omgang føler jeg vi slipper oss løs og tør å være oss selv. Etter det første målet er vi veldig gode, oppsummerer RBK-trener Kåre Ingebrigtsen overfor Eurosport.

En stjernespiller måtte til



Det hele fortalte egentlig det meste om fotballens uforutsigbarhet, der Odd hadde hatt meget god kontroll på Rosenborg i nesten en time - så raknet det bare fullstendig etter de to første scoringene. Og Odd hadde vært gode, smarte defensivt og kloke offensivt, og de skapte den eneste sjansen før pause, ved Olivier Occean.

Kampbildet så veldig likt ut fram til det 57. minutt.

Men det er derfor Rosenborg har betalt dyrt for Nicklas Bendtner: Han er i en egen klasse i visse deler av spillet - blant annet på innlegg, flikker med hode og fot og målteft.

Og derfor vant Rosenborg ganske oppskriftsmessig, selv om det tok tid og måtte en stjernespiller til for at det skulle løsne i serieåpningen.

Dagens mann ble - selvsagt - Nicklas Bendtner. Scoringen hans åpnet hele kampen.