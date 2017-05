Stengel-stikk til Rosenborg: – De skal være glad de fikk med seg poeng

ULLEVAAL (VG) (VIF-RBK 1-1) Etter å ha stanget i 85 minutter fikk Vålerenga endelig uttelling etter årsbeste. Herman Stengel hamret inn utligningen i en kamp med fyr i på Ullevaal.

– Det var rått tempo i perioder, og to lag som gikk i strupen på hverandre. Vi skulle hatt slike kamper hver eneste uke, mener Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal.

Mens Vålerenga styrte mye av kampen var det RBK som scoret først. Forsvarssjef Tore Reginiussen & co. holdt unna lenge. Men da ballen gikk mellom innbytterne Henrik Kjelsrud Johansen og Herman Stengel var det slutt.

Sistnevnte smalt ballen i hjørnet med høyrefoten.

– Jeg syns vi var bedre enn RBK i hele kampen, men vi skulle hatt tre poeng, sier Stengel til Eurosport etter kampen. Han var storfornøyd med Vålerengas prestasjon.

– Rosenborg løper mye imellom. Det er deilig at det begynner å sitte litt mer nå. Det er flere løp, det er mer trykk og man ser at folk vil utpå her, sier midtbanespilleren, før han sier følgende om misfornøyde Rosenborg-spillere:

– De skal være glad de fikk med seg poeng.



Kåre Ingebrigtsen sier følgende til Eurosport:

– Det var en morsom fotballkamp. I perioder er vi gode, men vi er altfor upresise i andreomgang da Vålerenga hiver folk frem. Det er mye slurv og pasningfeil av oss, sier Rosenborg-treneren.

Vålerenga leverte en av sesongens beste kamper på Ullevaal. Men Oslo-klubben har fortsatt til gode å slå Rosenborg på nesten seks år og 12 kamper. Den siste seieren kom høsten 2011.

Milan Jevtovic ga Vålerenga et aldri så lite sjokk rett før pause. En lynkjapp trekant på ett touch med Mike Jensen og kantspilleren var fri. På sin tredje sjanse for kvelden satte Jevtovic ballen mellom armene på Marcus Sandberg i Vålerenga-målet.

En ball den svenske keeperen kunne ha tatt.

Saken fortsetter under VGs bilde av RBK-scoringen.

0-1: Her lykkes Milan Jevtovic (helt til høyre) med å lure Vålerenga-keeper Marcus Sandberg. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

RBK åpnet 2. omgang med en god Mike Jensen-sjansen som Sandberg reddet med foten før Daniel Fredheim Holm curlet ballen noen centimeter forbi Rosenborg-målet.

Kampen levde i den fine forsommerkvelden.

Nicklas Bendtner var nær ved å score etter en vending, men det var fortsatt Vålerenga som bestyrte mye av kampen på Ullevaal-gresset. Backen Robert Lundstöm satte André Hansen på prøve etter 67 minutter.

Vålerenga trykket på og kom seg til en rekke cornere. Men på dødballsituasjonene var Rosenborg stort sett et hode høyere og holdt unna – helt til Stengel traff blink.

Kampen var tett, tøff, hadde seks gule kort. Bendtner må stå over neste Rosenborg-kamp med karantene.

Rosenborg matchet Vålerenga på sjansestatistikken, men ikke i spill før pause. Vålerenga gikk aggressivt ut. Veteranen Christian Grindheim styrte mye av omgangen med pasninger fra sine dype midtbaneposisjon.

Vålerenga-kapteinen satte selv RBK-keeper André Hansen på prøve med en suser fra 25 meter. Men Hansen strakte seg ut til en redning. Enda bedre var han da Daniel Fredheim Holm spilte fri Ghayas Zahid. Men Hansen fikk hansketuppene på forsøket fra Vålerenga-playmakeren.

Både Jørgen Skjelvik og Anders Konradsen måtte ut med skade for RBK etter 35 minutter. Inn kom Johan Lædre Bjørdal og Marius Lundemo. Sistnevnte brukte ikke mange sekundene på å rive ned Grindheim til gult kort.

Men RBK skapte også sjanser i den friske 1. omgangen. Milan Jevtovic hadde to fete muligheter før han sendte serielederen til pauseledelse.

Den ledelsen holdt helt til Stengel vartet opp med en kanon, og sørget for uavgjort på Ullevaal.