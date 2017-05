Stengel om drømmetreffet: – Ikke tilfeldig

ÅLESUND (VG) (AaFK - Vålerenga 0-1) Herman Stengels kanon i krysset utgjorde forskjellen mellom AaFK og Vålerenga i en jevnspilt affære på Sunnmøre. Og det var ingen tilfeldighet at skuddet suste inn, i følge helten selv.

– Nei, det var ikke tilfeldig. Jeg har en bra fot og kan jo skyte, forteller en fornøyd lyslugg til VG etter kampen.

Det var nemlig perlescoringen 42 minutter inn i oppgjøret på Color Line Stadion som gjorde at Vålerenga tok sin første seier i jugendbyen siden 2005.

– Det var et av mine bedre treff. Jeg kjente det i det jeg traff den at det var "trøkk" i den, sier han.

– Har en begavet høyrefot

Ronny Deila sparte heller ikke på lovordene om gutten fra Hokksund.

– Nei, det var absolutt ikke tilfeldig. Han har en begavet høyrefot, det vet vi. Han legger alltid ned en jobb, og i dag var han også veldig rolig med ballen i beina, forteller VIF-treneren.



En annen ting Deila var fornøyd med, var hvordan Vålerenga stod kampen ut. Bortestatistikken så langt i år har vært dyster. Tre tap mot Haugesund, Odd og Molde er fasit, med en total målforskjell på 4-10. Mot AaFK var det andre boller.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi står hele kampen ut og ikke slipper inn mot slutten. Det var masse positivt å ta med seg fra i dag.

– Hvor viktig er det å gå seirende ut av disse tette kampene som kan bikke begge retninger?

– Nei, det er helt avgjørende. Man kan ikke ha full kontroll på kampene hver gang, så det er kjempemoro for oss at vi klarer å holde unna, sier Deila.

Slet med å skape det helt store

En som slet med å holde humøret oppe etter fredagskampen i Ålesund, var hjemmelagets kaptein Fredrik Carlsen. Da VG møtte han etterpå var han først og fremst skuffet over at sjansene de skapte ikke var store nok.

– Vi ønsker å skape mye større og flere sjanser enn dette på hjemmebane. Jeg synes vi har et par muligheter vi bør sette, men det blir aldri det helt store.

Samtidig mener han en god motstander gjorde det vanskelig for laget hans.

– De forsvarer seg godt og er et godt lag, mener Carlsen om gamleklubben.

– Er det rett og slett uflaks, mener du?



– Nei, det er ingenting som heter uflaks i fotball.

Jevn affære

Etter en tett førsteomgang der begge lag hadde enorme muligheter til å score, var det gjestene fra Oslo som gikk opp i ledelsen - signert Herman Stengels drømmetreff.

Gyasi og Fet hadde store muligheter for AaFK i 1. omgang men klarte ikke å finne nettmaskene. Det gjorde de heller ikke etter hvilen, til tross for et dominerende ballinnehav og mye nesten-sjanser. Dermed endte kampen med seier til gjestene fra Oslo.

Resultatet sendte Vålerenga opp på 10. plass, mens Aalesund ligger på 8. plass før resten av lagene spiller i morgen.

