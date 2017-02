Stengel får hjelp av Deila til å komme «ut av blindgaten»

LA MANGA (VG) Han vil – kanskje – for alltid ha navnet sitt forbundet med en bestemt overgangssak. Herman Stengel (21) vil ut av sin egen skygge, å vise hvor god fotballspiller han egentlig er.

Det skal Ronny Deila hjelpe han med. For Deila vet at det bor en meget god fotballspiller et sted inne i Herman Stengel. Det er ikke tilfeldig at han var en av Norges mest talentfulle spillere for noen år siden.

– Det er min jobb, sammen med Herman, å få ut potensialet hans, sier Deila til VG.

Ballflytter? Nei takk

Derfor har han pratet mye med Stengel siden han overtok som Vålerenga-trener for fullt 1. januar.

– Når du lenge er blitt fortalt, eller har hørt, at du er en «ballflytter», så blir det sittende. Herman Stengel er en god fotballspiller. Og det skal vi jobbe med å vise i år, sier Deila.

Herman Stengel ble for alvor kjent gjennom en meget kontroversiell overgangssak i norsk fotball. Høsten 2011 «kjøpte» Vålerenga rettighetene til spilleren fra Stabæk for fire millioner kroner, mens lagkameraten Veigar Pall Gunnarsson ble verdsatt til en million kroner i en ren overgang.

Det ble bråk. Og endte i rettssak.

Merket av «saken»

– Jeg vet at mange forbinder meg med den saken. Det er lite jeg får gjort med det, sier Stengel der vi sitter i Los Lomas, der eliteseriespillerne lader opp til årets sesong. Han er glad var den uskyldige parten i saken. Men både Stengel og Veigar Pall Gunnarsson ble for alltid merket av «saken». Stengel og familien var heller ikke informert om avtalen mellom Stabæk og Vålerenga.

– Med en gang det skjedde, da var det litt stas. Jeg var en ung gutt, 16 år, som havnet i medias søkelys, ble gjenkjent på gata og i butikken. Jeg husker jeg syntes det var litt gjevt, sier Herman Stengel.

Ting endret seg da det, som han selv sier, «ikke gikk over».

Fakta Herman Sørby Stengel Født: 26. august 1995 Klubb: Vålerenga. Tidligere klubber: Hokksund og Stabæk Landskamper/mål i aldersbestemt: 23/6 Kamper/mål for Vålerenga: 72/4

– Jeg husker at folk kikka mye på meg. Det var litt merkelig. Jeg var så vidt fylt 16 år. Greia var at jeg måtte forholde meg til det, selv om jeg ikke hadde noe med det. Jeg skulle jo bare trene og spille kamper, men plutselig var jeg et hett navn, av andre årsaker, sier Herman Stengel.

Han forteller om mange tanker, der han satt alene i leiligheten sin i Bærum, men han ønsker ikke å si så mye mer om den berømte «saken».

På glattisen

– Jeg fikk etter hvert inntrykk av at alle journalister ønsket å få meg ut på glattisen i intervjuer, at de håpet å få meg til å si noe dumt eller feil om «saken». Da gikk jeg lei, sier Stengel.

Stengel går i stedet opp løypa si for VG, fra starten i Råholt, til oppveksten i Hokksund fra han var fire år gammel. Herman Stengel mener storebroren hans er sterkt medvirkende til at han begynte med fotball – som keeper…

– Jørgen er fem år eldre enn meg. Han måtte ha noen å skyte på, sikte bedre, så han satte meg i mål, husker Herman Stengel. Familien Sørby Stengel hadde mål i hagen hjemme i Hokksund, og unge Herman begynte å vise et talent allerede da han var 7-8 år.

Mor kjørte i 2-3 år

Da han var 12 år, ble de fleste av lagkameratene hans i Hokksund hentet til Strømsgodset, men ikke Herman Stengel (som var to år yngre enn de han spilte på lag med), og dermed ble det Stabæk. Moren hans kjørte Herman, seks dager i uken, frem og tilbake fra Hokksund til Bekkestua – i to-tre år.

Herman Stengel spilte på aldersbestemt landslag sammen med Mats Møller Dæhli og Kamer Qaka. Han var et stort talent, som ble hentet til både Manchester City og Manchester United for å vise seg frem, og etter hvert også i PSV Eindhoven.

Men han endte, av alle steder, i nettopp Vålerenga, det ble bråk av det også, denne gangen fra Stabæk sin side, som mente Vålerenga først måtte betale de fire millionene for «opsjonen». Og kanskje derfor er det lett å huske den berømte saken fra 2011, selv om overgangen i 2014, fortsatt bare 18 år gammel, hadde noe med opsjonsavtalen fra den gangen å gjøre.

10 gode – en dårlig

– Jeg ville bare til Vålerenga. Det var det jeg ønsket meg. Så snakket jeg med Kjetil Rekdal og så ble det overgang, og jeg angrer ikke, sier Herman Stengel – selv om han har kommet fra benken flere ganger enn han har startet (37 mot 35) i sine tre sesonger i klubben.

Nå er han 21 år. Og har fått ny tenning, med Ronny Deilas ankomst.

– Jeg er to forskjellige spillere, med og uten selvtillit. Det er blitt sånn at når jeg, etter 10 gode pasninger, slå en dårlig pasning, så er det den som brenner seg fast. Jeg jobber med å komme ut av det mønsteret, sier Herman Stengel.