Steen Jensens oppgjør med «suverene» RBK: – De har hatt kjempeflyt

Selv om Rosenborg leder Eliteserien med fem poeng: Ingebrigt Steen Jensen (62) har ikke latt seg imponere av trønderne.

Stabæk-veteranen, som nå sitter i klubbens styre, tror minst fire andre klubber kan gi RBK en real fight om seriegullet i år.

For Steen Jensen mener den regjerende mesterne skulle hatt langt færre poeng enn de 20 som er fasiten etter åtte runder.

– Rosenborg har vært heldig i fem av åtte kamper. Det er en fantastisk egenskap, å vinne når man like gjerne kunne tapt, for så å avgjøre på slutten. Det er kanskje feil å si at de har hatt flaks, men de har hatt kjempeflyt. For det er ikke sånn at de leder med fem poeng fordi de har spilt en fotball som andre bare kan drømme om. Folk må slutte å mase om at de er uslåelig og vinner med 18 poeng, sier «Mr. Stabæk».

Mener Stabæk så bedre ut enn RBK



Han begrunner:

– Odd var bedre enn Rosenborg én time. RBK scoret overtidsmål mot Brann. Et mirakel av en reservekeeper reddet ett poeng mot Stabæk på lørdag. Viking spilte faktisk Rosenborg trill rundt. De er ikke i en klasse for seg så langt når det gjelder spill, sjanser og ballinnehav.

PÅ OFFENSIVEN: Ingebrigt Steen Jensen mener minst fire andre lag kan gi Rosenborg en real kamp om seriegullet i år. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Hvor mange færre poeng mener du Rosenborg burde hatt ut fra spill og sjanser?

– De burde hatt ett poeng mindre mot oss. Og i hvert fall to færre mot både Sarpsborg og Viking. De kunne veldig lett hatt fem poeng mindre basert på spill og sjanser. Da hadde Eliteserien vært tett som rakker’n.

Den verbale reklamemannen tror omgivelsene i Trondheim vil få problemer med å omfavne denne RBK-utgaven hvis ikke underholdningsfaktoren og målsnittet tar seg opp.

– Rosenborg fortjener skryt for at de har evnen til å vinne kampene, og at de er gode til å ligge lavt for å forsvare seg og håpe på en mer eller mindre heldig kontring. Men det er jo ikke dette vi forbinder med Rosenborg.

– Husk at Sarpsborg og Brann har scoret flere mål. Og Stabæk har scoret like mange mål som dette «uslåelige» Rosenborg-laget. Det skaper ikke energi og spenning at folk legger seg helt paddeflate. Det må være mulig å være nøktern i beskrivelsene av Rosenborgs prestasjoner – med unntak av poengfangsten og det defensive, sier Stabæk-entusiasten.

– Rosenborg vinner suverent. Helt sikkert, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til VG allerede etter tredje serierunde.

En håpløs uttalelse, ifølge Steen Jensen. For han mener minst fire andre lag er gode nok til å ta seriegullet foran nesen på RBK denne sesongen.

– Jeg tror Brann, Stabæk, Odd og Sarpsborg har mulighet til å gjøre det, og det er fritt fram for alle andre også. Ingen lag bør tenke at de er sjanseløse når de møter Rosenborg. Flere må tenke at de faktisk har mulighet til å vinne Eliteserien i år. Rosenborg har ikke imponert så langt. Med normal poengfangst burde RBK ha ligget likt med Odd. De kan selvsagt komme som et skudd rent spillemessig utover i sesongen, men inntil det eventuelt skjer bør vi andre tenke at de er helt overkommelige. Jeg synes Stabæk så ut som et bedre fotballag enn Rosenborg på lørdag.

Ingebrigtsen synes ikke RBK har hatt flaks



– Dette handler ikke om å nedvurdere Rosenborg. Det er mye mer en oppfordring til andre lag om å ta i litt mer. Brette opp ermene. Tro på ting. Hvis Rosenborg hadde spilt monsterfotball og spilt alle trill rundt, så kunne man sagt et Eliteserien er avgjort. Men sånn er det ikke. De har ikke spilt én fantastisk kamp, mener Ingebrigt Steen Jensen.

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen er ikke enig med Stabæk-mannen i at trønderne har fått for godt betalt så langt.

– Jeg synes ikke vi har hatt flaks. Sist vi spilte hjemme, mot Brann, så fikk vel også Ingebrigt med seg at det burde vært avgjort etter en halvtime? Vi vet at 90 prosent av fotballkampene er jevne oppgjør som blir avgjort av marginer. Da handler det om å ha spillere og et lag som drar de fleste marginene til din fordel. Men at vi ikke har vært så gode som vi kommer til å bli, det ser vel alle, sier Ingebrigtsen.

Han er også uenig i at de andre lagene har en defensiv inngang til møtene med RBK.

– Det er fullt på de fleste arenaene når vi kommer på besøk. Og når det er fullt, enten det er i Sarpsborg eller på Nadderud, så klarer vel spillerne å ta ut det lille ekstra. Jeg var selv på Stabæk – Haugesund. Jeg la ikke merke til så fryktelige mange Stabæk-spillere i den kampen. Men de var ivrige på å vise seg frem mot Rosenborg.

Ikke imponert av Bendtner



Ingebrigt Steen Jensen synes heller ikke stjernesigneringen Nicklas Bendtner har tatt norsk fotball med storm.

– Jeg synes ikke det ser ut som en klassespiss av et format vi aldri har hatt i Norge. Han har vel vært ok, en litt lat og litt uengasjert midtspiss som er nummer syv på scoringslisten. Hvis du ikke hadde visst at det var Bendtner, så er det ingen som hadde tenkt på ham i det hele tatt på lørdag. Han scoret et fantastisk mål mot Sarpsborg og headingen mot Odd er klasse. Men han har ikke sett ut som historiens beste spiss i norsk fotball. Ganske langt der ifra, mener Steen Jensen.

– Jeg kommenterer ikke at han uttaler seg om enkeltspillere i Rosenborg. Vi er strålende fornøyd med Nicklas. Fotballfaglig er vel ikke Ingebrigt Steen Jensen en referansemann. Hvis jeg skulle hatt råd om finanser, ville jeg kanskje ha ringt ham, sier Kåre Ingebrigtsen.

– Dette er ikke synsing. Dette er å forholde seg til prestasjonene i åtte kamper. Men først og fremst er det en utfordring til oss andre om at dette ikke er kjørt. Det er ikke kjørt i det hele tatt! sier Ingebrigt Steen Jensen.

Foran 16. mai-festen på Lerkendal har i hvert fall Tromsø-trener Bård Flovik planer om å ta for seg.

– Vi burde hatt poeng på Lerkendal i fjor også, vi. For oss er det helt utenkelig å spare spillere fordi det er en vanskelig bortebane. Vi kommer med et lag som vi mener kan ta poeng mot Rosenborg, sier Flovik.

– Jeg har selv fått tomater og epler kastet etter meg i 17. mai-toget som Rosenborg-spiller dagen etter en skuffende 16. mai-kamp på Lerkendal. Jeg håper det skjer igjen nå, sier Tromsø-kaptein Simen Wangberg.

