Statistikken som bør skremme Viking

DRAMMEN (VG) Med fem poeng på elleve kamper, er tallenes tale klar: Viking må finne seiersoppskriften, og det må de gjøre fort.

Etter at Viking gikk på nok et tap, denne gang 2-4 for Strømsgodset, begynner varsellampene å blinke for siddisene. Som om det ikke er bekmørkt nok - statistikken som følger gir ikke mye håp.

Med Vikings svake poengfangst, er de på vei til å bli medlem av en uønsket klubb. Historien viser nemlig at i syv av åtte tilfeller, har en tilsvarende eller dårligere poengsum endt med nedrykk i samme sesong.

Skrekktallene



• 1992 - Mjøndalen, to poeng etter elleve kamper - NEDRYKK

• 1995 - Strindheim, fem poeng etter elleve kamper - NEDRYKK

• 1998 - Brann - fem poeng etter elleve kamper - HOLDT SEG



• 1998 - Haugesund, fem poeng etter elleve kamper - NEDRYKK

• 2000 - Start, tre poeng etter elleve kamper - NEDRYKK

• 2010 - Sandefjord, fire poeng etter elleve kamper - NEDRYKK

• 2012 - Stabæk, fire poeng etter elleve kamper - NEDRYKK

• 2016 - Start, fem poeng etter elleve kamper - NEDRYKK

• 2017 - Viking, fem poeng etter elleve kamper - ?

Bare ett lag har vært i lignende situasjon, og unngått nedrykk. Det var Brann, i 1998. I likhet med Viking i dag, hadde Brann den gang fem poeng på elleve kamper.

Ikke bekymret



Viking-trener Ian Burchnall, må finne oppskriften, noe han jobber med.

– Vi leter etter svar på hva som funker, på hva som er oppskriften. Nå handler det ikke bare om å fikse taktikken, men også spillernes mentalitet og selvtillit. Vi har fortsatt mye å jobbe med, sier han til VG, og utdyper:

– Vi skal fokusere på de tingene vi er gode på, og prøve å luke bort det vi ikke er så gode på. Spillerne har fortsatt troen.

Selv om Viking på et tidspunkt lå under 4-0, kunne spillerne forlate Drammen med hevet hode etter en sterk sluttspurt. Burchnall var skuffet, men fattet etter kampen.

– Det var tøft å se på. Vi var ikke fantastiske i dag, men all ære til spillerne som ikke gir opp. Det blir tøft når Godset starter så godt, men spillerne viser karakter, og det skal de ha ros for.

Scoringer fra Zymer Bytyqi og Samuel Adegbenro tente håpet for Viking, men etter at Eirik Ulland Andersen, Jakob Glesnes og Basser Jradi (2) hadde puttet fire baller bak Iven Austbø, kom sluttspurten for sent.

Burchnall vil ikke ta stilling til om varsellampene blinker for hans del.

– Det bruker jeg ikke energien min på. Det er ikke opp til meg uansett, så jeg bruker energien min på laget. Vi skal bare fortsette å jobbe hardt og trene godt.

På VGs spørsmål om han er optimistisk, svarer han lattermildt:

– Det må jeg være.

Søndag får Viking muligheten til å forbedre poengfangsten, når Kristiansund kommer til Stavanger. Selv om det er tidlig i sesongen, kan denne kampen allerede kategoriseres som en sekspoengs-kamp.