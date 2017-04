Startet Facebook-aksjon for å fylle Viking Stadion: – Har tatt litt av

Atle Simonsen (28) har pønsket ut en Facebook-aksjon for å fylle flere seter på Viking Stadion.

– Det har blitt tatt ganske godt i mot. Jeg klarer ikke telle hvor mange som har kjøpt billetter, men det har tatt litt av på Facebook, sier Viking-supporteren.

Han er FrP-politiker og jobber for tiden som politisk rådgiver i barne- og likestillingsdepartementet. Men på fritiden kjemper han for favorittklubben, som ligger på sisteplass i Eliteserien etter fire tap på fire kamper.

«NÅ MÅ VI FYLLE STADION!», skriver han i et ferskt Facebook-innlegg. Der forteller han at han har kjøpt en billett til en venn til søndagens hjemmekamp mot Odd. Han utfordrer flere venner på Facebook til å gjøre det samme.

Det er lagets heroiske innsats i det uheldige 1-0-tapet mot Rosenborg forrige helg som har fått Simonsen til å reagere med et Facebook-innlegg.

VIL FYLLE STADION: Slik prøver Atle Simonsen å få flere Viking-fans på kamp. Foto: Skjermdump , Facebook

– Viking har slitt i det siste og går en vanskelig sesong i vente, men optimismen har vært økende etter Rosenborg-kampen. Folk ser at det er et lag som blør for drakten, og at det er urettferdig at vi ligger der vi ligger med null poeng og tøffe kamper fremover, sier Simonsen.

Han anslår at 10-20 billetter er solgt som direkte konsekvens av Facebook-initiativet hans, og håper på langt flere i tiden frem mot søndagens hjemmekamp mot Odd.

– Jeg håper at vi klarer å fylle noen flere seter, for jeg tror Viking har satt rekord på hvor få det har vært på stadion denne sesongen. Men det er inspirerende at spillerne og trenerne sier at de hører alle supporterne selv om det ikke er så mange. Nå håper jeg dette bidrar til at flere støtter laget, sier Simonsen.

Simonsen, som sammen med en gjeng andre Viking-fans bor i Oslo og pendler til Stavanger for å se kamper, forteller at klubbens assistenttrener Bjarte Lunde Aarsheim er blant de som har likt statusoppdateringen hans på Facebook.

– Jeg både tror og håper at det er blitt tatt godt imot av klubben. Jeg vet i hvert fall at de har fått det med seg, og tror de synes sånne initiativ er veldig kjekke. Akkurat nå er det tidspunktet hvor de trenger støtten fra supporterne aller mest, sier Simonsen.

For selv om det går mot en vanskelig Viking-sesong, mener han at noen av de største opplevelsene som fotballsupporter kan komme når det går som tyngst.

– Mitt beste minne fra Viking Stadion var da vi vant 5-0 mot Brann i 2006, i en sesong der vi holdt på å rykke ned. Så selv om vi kjemper på nedre halvdel, så er det ingen grunn til ikke å stille opp og støtte laget, sier han.