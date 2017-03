Staberg om Edvartsen-konflikten: – En kamp Terje Hauge er dømt til å tape

Per Ivar Staberg (47) tror striden mellom dommer Svein-Erik Edvartsen og dommersjef Terje Hauge ender med at dommersjefen forlater NFF.

– Dette er en kamp Terje Hauge er dømt til å tape, sier den tidligere toppdommeren og tar et forbehold:

– Forutsetningen er at Edvartsen ikke står alene, og det er jeg helt sikker på at han ikke gjør, sier Per Ivar Staberg til VG.

Hauge og Edvartsen har havnet i åpen krangel, og Staberg tror Edvartsen har valgt å ta «martyrrollen» og fronte en mer utbredt misnøye.

– Edvartsen er ikke alene om å mene det han sier, hvor han etterlyser mer offensive dommerkollegaer som tør å stille opp litt oftere overfor media. Når han samtidig etterlyser en offensiv dommersjef som tar telefonen når mediene ringer, så tror jeg det er den kritikken som rammer hardest.

Så er det kanskje en «delstraff» at Edvartsen ikke får med seg det teamet han aller helst ønsker å ha med seg og at hans mentor Rune Pedersen er erstattet med dommersjefen selv, Terje Hauge, antyder Per Ivar Staberg.

– Ingen vil snu



I sin blogg hos Nordic Bet spår Staberg at saken ender slik: Hauge tar sin hatt og går av som dommersjef.

– Jeg kjenner begge og lander på at ingen vil snu i denne saken. Det er jeg helt sikker på. Derfor er det bare en mulig utgang: En må vike så man får samlet gruppen igjen. Jeg tror det går utover Hauge. Hadde Edvartsen vært alene hadde han ikke stått frem med sin kritikk. Dette er uansett en uholdbar situasjon for Norges Fotballforbund, sier Staberg og bruker kjent terminologi:

– Treneren har mistet garderoben. Da bytter man ikke ut fem spillere, men treneren.

Dommersjef Terje Hauge har ikke ønsket å uttale seg om konflikten med Svein-Erik Edvartsen. Ole Hermann Borgan har vært en del av Hauges team som assistentdommer mellom 1994 og 2006.

HAR JOBBET TETT SAMMEN: Dommerne Terje Hauge (t.v.) og Ole Hermann Borgan har hatt ansvaret for mange store kamper. Her er de fotografert i forbindelse med mesterligakampen mellom Bayern München og Real Madrid i 2004.

– Terje Hauge er den beste mannen til jobben som dommersjef. Han har «baller», sier ifra og stiller krav. Det er det kanskje ikke alle som tåler. Når det er sagt, skal det mye til før Terje hever stemmen. Her må det ha skjedd noe som vi ikke vet, sier Borgan.

– Er litt PR-kåt



Han mener Terje Hauge har en jobb å gjøre innad i NFF for å «få strukturene til å funke igjen». Da er det vanskelig å kritisere ham for ikke å stille opp utad.

– Edvartsen er litt PR-kåt, er ute på Facebook, Twitter og i aviser der det skjer. Han bygger sitt nettverk og da kan det til tider bli litt mye. Da er det greit at noen setter foten ned innimellom. Det får man akseptere. Når det er sagt: Edvartsen er en fantastisk god dommer og vi kan ikke miste ham. De må bare sette seg ned og prate, sier Ole Hermann Borgan og kommer med følgende råd fra sidelinjen:

– De får sette seg ned og renske luften, så er det i orden. Så vanskelig er det ikke.

Svein-Erik Edvartsen har fått beskjed om at han ikke får dømme inntil tilliten mellom ham og dommersjef Terje Hauge er «etablert igjen». Da dommeroppsettet for 2. serierunde kom i dag var ikke Edvartsens navn å se.



Dommersjef Terje Hauge ønsker ikke å kommentere saken og henviser til direktør for NFFs konkurranseavdeling, Nils Fisketjønn. Han har ikke svart på VGs henvendelse. Svein-Erik Edvartsen har ikke noe ønske om å kommentere saken nå.