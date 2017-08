Staberg mener Kjensli bør utestenges: – Har gjort grove feil

Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg (47) mener dømmingen til Trygve Kjensli (45) burde føre til en utestengelse.

Dommeren havnet i begivenhetenes sentrum da han valgte å gi Aalesund to kontroversielle straffespark i 3-3-kampen mot Brann søndag kveld.

– I min verden fortjener Kjensli en pause fra Eliteserien. Hvor lenge han burde være utestengt, er jeg ikke sikker på, men han burde få bruke OBOS-ligaen til å komme seg i form igjen, og så kan han komme tilbake hvis han dømmer godt nok. Jeg synes han er en av de mest ujevne dommerne i ligaen, sier Staberg til VG.

Dommeren slaktes: – Han er katastrofalt dårlig!

Synes ledelsen er for snill

Han mener dommersjef Terje Hauge burde handle etter dømmingen til Kjensli, og antyder at han synes Hauge generelt er for snill når det kommer til å straffe dommere som gjør feil.

Over 300 PL-kamper: Han er TV 2s nye PL-ekspert

– Det er dommersjefen som må ta det ansvaret, men han har sikkert en annen filosofi enn det som har vært vanlig før. Jeg synes det er riktig med hensyn til fotballen å sende riktig signal: Kjensli har vært uheldig og gjort grove feil, så han burde settes på benken, sier Staberg om dommeren, som så sent som i siste runde før sommerpausen skapte kontroverser med denne avgjørelsen:

– Jeg synes det burde få konsekvenser, og det gjelder ikke bare Kjensli. Tidligere har man fått en pause fra ligaen etter åpenbart grove feil, men jeg har savnet en sånn linje de siste årene. Det har slått meg at dommere har dømt neste runde selv om de har gjort lignende feil, og da gjerne en rimelig profilert kamp også, sier den tidligere dommeren.

Les også: Slik svarer dommer Kjensli etter kritikken

Terje Hauge har ikke besvart VGs henvendelser. VG har vært i kontakt med flere Eliteserie-dommere, men ingen av dem har ønsket å kommentere saken.

To straffesituasjoner satte sinnene i kok under søndagens kamp i Aalesund. Kjensli valgte å dømme straffe da Aron Thrandarson på teatralsk vis gikk i bakken i feltet. Dommeren innrømmer at han kunne unngått å blåse i den situasjonen, noe også Aalesund-trener Trond Fredriksen gjorde etter at han først kalte det en «klar straffe»:

Deretter, sent i andre omgang, delte Kjensli ut et nytt straffespark til Aalesund da Mustafa «Mos» Abdellaoue så ut til å bli revet over ende ved inngangen til sekstenmeteren. «Den situasjonen ser jeg på som veldig grei», sier Kjensli til VG.

– Det er ikke godkjent. Det kan det aldri bli når en dommer påvirker resultatet. Den første situasjonen er ikke straffe i det hele tatt. Den andre kan forsvares, men hvis man tenker at man allerede har gitt én feildømt straffe, så burde man kanskje ikke gi nok en tvilsom straffe til det samme laget etterpå. Det er i beste fall taktisk uklokt, sier Per Ivar Staberg.

– Mener du at Kjensli ofte gjør feil når han dømmer?

– Det jeg ser når Kjensli er i aksjon, er at spillerne virker relativt utrygge. Det går på at de er usikre på hva han kommer til å dømme. Det er klart at det kan ha noe å gjøre med at han mangler litt spilleforståelse, sier Staberg.

Les også: Solskjær hyller stortalentet Erling (17)

VG var mandag morgen i kontakt med Kjensli. Konfrontert med kritikken han har fått fra flere fotballpersonligheter, svarte dommeren:

– Jeg holder meg bevisst unna sosiale medier. Klok av skade leser jeg ikke sosiale medier i slike stunder. Det får stå for deres regning.

Kjensli opplyste at han har vært i kontakt med dommersjef Hauge etter søndagens kamp, men sier at hva de snakket om, «blir mellom meg og fotballforbundet».

Flere omdiskuterte valg

I juni leverte Sandefjord inn en klage etter at Trygve Kjensli viste ut Christer Hansen for å felle Sogndals Bendik Bye. Det røde kortet ble senere strøket.

Se situasjonen her:

Flere ganger denne sesongen har Trygve Kjensli måttet tåle kritikk fra flere hold etter kontroversielle avgjørelser. I mai mente Haugesund-spiller Bruno Leite at Kjensli «frarøvet Haugesund seieren».

En måned tidligere var Odd-spiller Espen Ruud meget kritisk til avgjørelsen om å blåse hands i 0-3-tapet for Viking.

– Straffen er grisebillig. Ja, den går i hånda mi, men jeg har armene inntil kroppen. Jeg får begynne å legge hendene på ryggen, sa Ruud oppgitt.

Se situasjonen her:

Lars Bohinen var blant de som uttalte seg kritisk til Trygve Kjensli etter kampen i Ålesund, og skrev på Twitter at «Kjensli og straffer er ingen god kombo».

I april var det imidlertid motstander Molde og Ole Gunnar Solskjær som fikk avgjørelsen i mot seg. Molde-treneren mente at Flamur Kastrati gikk lett overende før Trygve Kjensli pekte på straffemerket. Det resulterte i at Sandefjord berget ett poeng på overtid: