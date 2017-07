Stabæks marerittrekke er over – tok sin første seier på seks kamper

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord - Stabæk 0-2) Et Stabæk i poengnød innkasserte sin første trepoenger på seks kamper.

– Det er deilig å score, men endelig ser vi ut som et lag og ligner litt på det vi viste i starten av sesongen, sa Stabæks andre målscorer, Ohi Anthony Omoijuanfo, til Eurosport etter kampen.

Stabæk, som åpnet sesongen på strålende vis, har ikke vunnet siden 2-1 seieren over Strømsgodset 16. mai. Deretter fulgte en poengdeling mot tabelljumbo Viking, før Bærumsklubbens skrekkrekke startet:

• 28.mai: 1-3 tap for Molde

• 3. juni: 2-4 tap for Lillestrøm

• 19. juni: 0-5 tap for Brann

• 25. juni: 1-4 tap for Kristiansund

I dag skulle den vonde trenden snu. Takket være en servitør som inntok rollen som avslutter.

Poengkongene leverte



Luc Kassi er nemlig assistkongen i Stabæk. Seks ganger har han tatt på seg hovemesteantrekket og servert lagkameratene. Men i dag tegnet han seg like gjerne på scoringslisten selv.

Første omgang var tam og sjansefattig, men etter 50 minutter skulle det omsider bli bevegelse i nettmaskene. Mot spillets gang ble Kassi spilt fri av Raymond Gyasi innenfor hjemmelagets 16-meter, tok en touch, før han banket ballen i lengste hjørne med høyrefoten.

LEVERTE, IGJEN: Elitseriens toppscorer Ohi Omoijuanfo scoret sitt 10. for sesongen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Derfra handlet det mer eller mindre bare om Stabæk.

Tolv minutter senere var den den «normale» målscoreren som inntok sin rolle, mye takket være et sovende Sandefjord-forsvar. Eliteseriens toppscorer Ohi Omoijuanfo doblet gjestenes ledelse da han helt umarkert kunne sette ballen i mål på første touch, etter et smart frispark fra Tortel Lumanza Lembi.

Ohi scoret dermed sitt 10. seriemål for sesongen, og befester sin posisjon som Eliteseriens målkonge. Dersom Stabæks nummer 99 fortsetter på denne måten, spørs det hvor mye lenger han blir værende i Bærum. Både målmaskinen selv og klubben er åpne for et eventuelt salg i sommer.

– Det er sløvt og konsentrasjonssvikt. Det får vi svi for. Vi må finne tilbake til energien og viljen til å løpe, sier Sandefjord-trener Lars Bohinen til Eurosport.

Etter 83 minutter sørget Sandefjord for spenning helt på tampen. Stabæk-målvakt Sayouba Mande lagde straffespark i duell med Håvard Storbæk, og Flamur Kastrati gjorde ingen feil fra ellevemeters-merket. Det ble aldri mer enn ett trøstemål, dog.

Sandefjords sluttspurt kom nemlig aldri, og det endte til slutt 2-1, og for første gang på halvannen måned kunne Stabæk juble for tre poeng.