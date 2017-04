Stabæks FKH-kompleks fortsetter etter Huseklepp-scoring: – Både flaks og dyktighet

NADDERUD (VG) (Stabæk-FKH 0-3) Stabæk har ikke vunnet mot FK Haugesund på 10 kamper. Søndag gikk bæringene på en ny smell mot Erik Huseklepp og hans nye lagkamerater.

Etter fire seirer av fem mulige hadde Stabæk sjansen til å overta ligaledelsen med en ny triumf mot FK Haugesund, men i stedet kan de hvitkledde rogalendingene reise hjem med tre poeng etter å ha utklasset vertene.

I det som utviklet seg til å bli en tøff kamp mellom to hardtarbeidende lag på en slitt Nadderud-matte, stanget FKH-kaptein Filip Kiss inn 1-0 for gjestene like før pause. Bare åtte minutter etter sidebytte økte Erik Huseklepp ledelsen da bergenseren scoret sitt første mål for klubben etter å ha tråklet seg gjennom halve Stabæk-forsvaret.

– Det er gøy. Det er både litt flaks og dyktighet. Det var en lykkelig mann som feiret etterpå. Det var deilig at den satt. Og det var utrolig deilig å få tre poeng, sier Huseklepp til Eurosport.



FKH-komplekset

Kort tid senere trodde Eliteseriens toppscorer, Ohi Omoijuanfo, at han hadde utlignet etter en corner, men spissen konstaterte raskt at dommer Dag Vidar Hafsås hadde annullert nettkjenningen for en forseelse av lagkamerat Morten Skjønsberg. Mot tampen av kampen forsøkte hjemmepublikummet å oppildne blåtrøyene til en siste innsats, men i stedet var det innbytter Haris Hajradinovic som kunne juble for FKHs tredje nettkjenning.

Tapet kommer etter en oppsiktsvekkende god seriestart for Stabæk, uten at det er spesielt overraskende. I alle fall ikke hvis man tar statistikken i betrakning.

Den forteller om et solid innbyrdes overtak for Haugesund, noe som igjen ble gjeldende søndag kveld.

På ti forsøk har ikke Stabæk klart å vinne en eneste gang mot FKH-trener Erik Hornelands mannskap.

– Idiotisk

Det irriterer Stabæk-sjef Toni Ordinas. Han var oppgitt over å slippe inn et mål like før pause og et nytt kort tid etter garderobepraten.

– I dag kjempet Haugesund bedre enn oss. De fortjente å vinne. At de scoret først hadde mye å si. I tillegg slapp vi inn det andre målet på en idiotisk måte. Jeg håper vi kan lære av dette, sier Ordinas til Eurosport.

For allerede om en uke venter Vålerenga på nasjonalarenaen for spanjolens og hans gutter, mens FK Haugesund skal til Sogndal for å kjempe om nye poeng.

