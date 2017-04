Stabæk-stjernens skade verre enn antatt: – Ganske vondt

Like etter kampslutt var Ohi Omoijuanfo (23) skråsikker på at han blir frisk til onsdagens kamp. Nå er Stabæk-stjernen i tvil.

– Han har fått seg en ganske kraftig kontusjonsskade (støtskade) nede ved halebeinet. Da stivner det opp og blir veldig ømt og sårt, sier Stabæks fysioterapeut Erik Moen.

Tidlig mandag ettermiddag gjorde han undersøkelser av Ohi, som scoret tre mål i serieåpningen mot Aalesund, som viste at spissen er usikker til onsdagens kamp mot Songdal. Dette til tross for at tremålsscoreren selvsikkert forsikret om at han kom til å spille da han møtte pressen like etter kampslutt.

– Da det ble kaldt, ble det litt stivt, og da var det litt vondere. Jeg to opp i dag og kjente at det ikke var helt bra. Men jeg tror det skal gå bra. Kan ikke si noe sikkert før i morgen, sier Ohi til VG dagen derpå.

Les også: Slik ble Ohi en målmaskin over vinteren

Har du sett Stabæk-ungguttens frekke sperretrekk?

– Litt kjipt

Det var en takling fra Aalesund-midtstopper Oddbjørn Lie som påførte Ohi en skade i halebeinet. Lie fikk gult kort for forseelsen, og Ohi ble byttet ut og haltet av banen noen minutter etter hendelsen.

– Det er litt ømt nå. Det er ganske vondt. Jeg klarer ikke å spurte nå, og går på smertestillende, sier Ohi.

– Er det litt surt å pådra seg en skade etter å ha scoret tre mål i serieåpningen?

– Det er litt kjipt, men det er en del av spillet.

Les mer: Hugo (17) ble historisk: – Positivt å gjøre andre sure

23-åringen anslår at det er «70 til 75 prosent sjanse» for at han spiller bortekampen mot Sogndal på onsdag.

– Jeg kan ikke garantere at han spiller. Men han er en tøffing, han kjemper, står på og er veldig motivert, sier fysioterapeut Moen.

Fikk gult for Jesus-trøye

Alt handlet om Stabæks nummer 99 da nedrykkstippede Stabæk imponerte og vant 3-1 over Aalesund på Nadderud søndag kveld. Ohi scoret tre mål, fikk ytterligere tre mål annullert for offside – og pådro seg til og med et gult kort for å vise en trøye med påskriften «100 % Jesus» mens han feiret det første målet.

– Jeg trodde bare at man fikk gult kort hvis man tok drakten helt av, men det er greit. Jeg står for det jeg gjorde, så jeg er ikke så lei meg for det, sier Ohi.

Lest denne? Marcus Pedersen dagen derpå: – Aldri hensikten å skade folk

Her kan du se høydepunktene fra Ohis målshow mot Aalesund:

I løpet av tre scoringer på 50 minutter ble han den store stjernen i Eliteseriens første runde. Det trives han godt med.

– Jeg går inn i denne uken med masse selvtillit. Det tror jeg hele laget gjør. Men selv om vi spilte en solid kamp mot Aalesund, så må vi bare glemme den og ha fokus på neste kamp mot Sogndal, sier Eliteseriens toppscorer.