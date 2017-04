BEKKESTUA (VG) (Stabæk – Aalesund FK 3-1) Stabæk-spiss Ohi Omoijuanfo (23) scoret karrierens første hat trick i serieåpningen. Han har forvandlet seg i vinter, mener sportssjef Inge André Olsen (39).

– Vi har sett gjennom vinteren at han scorer jevnt og trutt med mål. Det er litt sånn at han ser ut som en ny spiller, sier Olsen til VG.

– Ohi har vært seriøs fra dag én, men han møtte litt motgang i fjor og mistet litt selvtillit. All ære til Ohi, han har knekt noen koder, og det så vi ganske tidlig i vinter, at det var et nytt nivå han hadde inne nå. Da er det veldig gledelig at han får det ut allerede i første seriekamp, sier sportssjefen.

Ohi reddet Stabæk fra nedrykk på egenhånd med to mål mot Jerv i fjorårets play off, men sesongen som helhet var skuffende. I oppkjøringen har han imponert stort med seks mål på de fem siste treningskampene – og en liten Northug-advarsel til Nicklas Bendtner.

Les også: Stabæk-kapteinens Odd-melding: – Fagermo hvem?

I serieåpningen mot Aalesund var 23-åringen i begivenhetenes sentrum igjen; Holmlia-gutten sendte hjemmelaget i føringen etter bare 14 minutter, økte til 2-0 med hodet seks minutter senere, og fullbyrdet sitt hat trick like etter pause.

– Det føles fantastisk. Det er noe som aldri har skjedd meg før. Det er selvfølgelig deilig for meg å score mitt første hat trick i Eliteserien, sier tremålsscoreren.

Etter en drøy time ble Ohi byttet ut med en liten skade – og hyllet med applaus fra hele Nadderud Stadion mens han tuslet inn i garderoben med boblejakken på. Han rangerer denne prestasjonen «helt der oppe» blant hans største opplevelser på en fotballbane.

VG Live: Vi fulgte kampen minutt for minutt

Har endret fokus

I tillegg til tre godkjente scoringer, rakk Ohi å sette ballen i mål ytterligere tre ganger, men alle ble avvinket for offside. Det var liksom ikke måte på hvor målfarlig Stabæks nummer 99 skulle være.

– Du skjønner at det kommer til å være store forventninger til deg etter dette?



– Jeg tror ikke forventningene til de andre er større enn forventningene jeg har til meg selv, svarer Ohi.

Sportssjef Olsen sier at han har «knekt noen koder». Spisshelten forklarer selv:

– Det er ikke noen hemmelighet, bare hard jobbing. Jeg har prøvd å fokusere på de riktige tingene. I fjor fokuserte jeg på at jeg må score, men jeg tenkte ikke at man må ha sjanser for å score. Nå har jeg begynt å fokusere på hvordan jeg kan komme meg til flest mulig sjanser.

– Hvor mange mål kan vi forvente denne sesongen?



– Man kan aldri forvente noen ting, men man kan forvente at jeg jobber ræva av meg, og det kommer jeg til å gjøre, sier Ohi.

– Vil overraske mange



Stabæk-trener Toni Ordinas er storfornøyd, men ikke overrasket over Ohis drømmestart på Eliteserie-sesongen.

– Det er ikke bare kampen i dag. Han har vist stor forbedring siden november i fjor. Han er en ny spiller. Han involverer seg mer og mer i boksen, gjør bedre bevegelser, bruker mer kraft, har mer eksplosivitet. Han er et fysisk talent, og jeg er ganske sikker på at han vil overraske mange denne sesongen, sier den spanske treneren.

– Hvilke grep har han tatt denne vinteren for å komme i slik form?



– Det første en spiller trenger, er selvtillit. Resultatene og forholdene gjorde det vanskelig å spille med selvtillit i fjor. Men han har skjønt hva jeg forventer av ham på banen, og da handler det bare om å finne flyten, sier Ordinas, som tok en prat med Ohi tidligere i uken:

– Jeg sa til ham at han må fortsette å jobbe som han gjør, for da vil målene komme som et resultat av det. Hvis du stopper å jobbe, så kommer ikke målene. Fortsetter du å jobbe, så kommer de. Det er sånn det funker.

Ekspertene har tippet Stabæk til nedrykk denne sesongen, men Toni Ordinas' menn lignet ikke et bunnlag der de valset over Aalesund.

– Vi liker at de ikke tror vi er gode nok. For da holder vi et møte der vi holder opp avisen og sier: «Dette er det de tror, la oss svare dem på banen.»

Venstresiden, med backen Jeppe Moe og vingen Moussa Njie, ga gjestenes høyreback Adam Örn Arnarson konstant hodebry. Den ferske midtbaneduoen Tortol Lumanza og El-Hadji Ba dominerte tangotrøyene med sin sterke fysikk. Playmaker Tonny Brochmann var en sjansemaskin, Hugo Vetlesen (17) viste hvorfor han allerede i den alderen blir satset på. Og Omoijuanfo rev og slet i Aalesund-forsvaret – og pyntet det hele med et vakkert hat trick.

Reduseringen til «Mos» Abdellaoue, etter 64 minutter, var ikke nok til å rette opp en blytung kveld for sunnmøringene, som ikke var i nærheten av å skape flere farligheter etter 3-1-målet.

I stedet var det Stabæk, ved Luc Kassi og Moussa Njie, som skapte to store sjanser mot slutten av kampen. «Vi skal vinne serien i år», sang Stabæk-fansen. Det er det nok fortsatt få som tror – men nedrykksstempelet er neppe like tydelig som før.

– Dette er selvfølgelig ikke godt nok. Det er ingen her som kan være fornøyde med dette, sier Aalesund-kaptein Fredrik Carlsen til Eurosport.