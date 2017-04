Stabæk reagerer på EM-vraking: – Uforståelig

Stabæk-unggutten Hugo Vetlesen (17) spiller fast i Eliteserien, men er ikke med i G17-landslagets EM-tropp. Utrolig, mener sportssjef Inge André Olsen (39).

– Det er ganske utrolig at han ikke er god nok til G17-landslagets 18-mannstropp når han spiller fast i Eliteserien og har hatt en så enorm utvikling, sier Olsen til VG.

– Det er litt uforståelig. Det stemmer liksom ikke helt, sier Stabæks sportssjef.

REAGERER: Inge André Olsen, sportssjef i Stabæk. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Onsdag tok G17-landslagstrener ut sin tropp til EM, der Norge deltar for første gang. Sluttspillet arrangeres i Kroatia fra 3.- til 19. mai. Norge møter England, Nederland og Ukraina i gruppespillet.

Av de 18 spillerne som er tatt ut i EM-troppen, er det to som har Eliteserie-erfaring: Johan Hove (16) fikk tre innhopp for Sogndal i 2016, mens Halldor Stenevik (17) gjorde to korte opptredener fra benken for Brann.

Vetlesen: – Litt rart

Stabæks Vetlesen, som ikke er med i troppen, ble tidenes første millenniumsbarn til å starte en Eliteserie-kamp da han spilte hele kampen i serieåpningen mot Aalesund. I de to neste kampene, 4-1-tapet mot Sogndal og 2-0-seieren mot Odd, har Vetlesen også vært i startoppstillingen.

– Jeg synes det er litt rart at jeg ikke er med når jeg har startet de tre første kampene i Eliteserien og prestert bra der. Det synes jeg er litt rart, innrømmer 17-åringen overfor VG.

Den offensive midtbanespilleren sier at han ikke har fått noen forklaring fra landslaget om hvorfor han er vraket. Men han har mange venner på G17-laget, blant annet to som spiller i Stabæk, og forteller at de har reagert på vrakingen.

– Jeg har mange kompiser fra landslaget som synes det er rart at jeg ikke er med, sier Vetlesen.

– Var dette noe du hadde veldig lyst til å være med på?

– Jeg ønsket jo å spille EM. Jeg vil selvfølgelig spille for Norge med flagget på brystet, det er noe jeg har veldig lyst til, sier Vetlesen, som likevel ser lyst på fremtiden:

– Det er en skuffelse, men jeg tar det positivt ettersom det er Eliteserie-kamper i samme periode som EM, slik at jeg forhåpentligvis kan spille for Stabæk i stedet. Jeg får bare prate med beina.

G17-sjefen: – Har bedre alternativer

G17-landslagssjef Erland Johnsen forteller at det er taktiske årsaker til at Vetlesen ikke har fått plass i EM-troppen.

– Det er på grunn av at han fordi det meste har spilt i en posisjon, en «10'er-rolle», som vi ikke bruker på landslaget. Ettersom vi bruker mer holdende midtbanespillere, føler at vi har bedre alternativer i måten jeg ønsker å spille på, sier Johnsen til VG.

G17-SJEF: Erland Johnsen, her fra tiden som Lillestrøm-trener, forklarer hvorfor han vraker Hugo Vetlesen. Foto: Krister Sørbø , VG

Vetlesen var med på en «pre-camp» med G17-landslaget i slutten av februar, der landslagssjefen forteller at det ble gjort et «amerikansk uttak». Johnsens konklusjon etter samlingen var at han synes flere andre spillere presterte bedre enn Vetlesen.

– Jeg har sett kampene han har spilt. Han er en god spiller og får sikkert mange landskamper i fremtiden. Men jeg har spilt sammen et lag i to år. Folk må tenke litt på at jeg har spillerne inne i tre dager før kamp, ikke i tre måneder slik klubblagene har, sier Johnsen.

– Forstår du at det kommer reaksjoner når du vraker en som spiller fast i Eliteserien?

– Det skjønner jeg veldig godt. Og jeg har snakket med Stabæk og sagt at det kanskje heller kan være bedre å spille og utvikle seg der når han i utgangspunktet ikke kom til å være i startoppstillingen i EM.

Her er den norske troppen til G17-EM i Kroatia: Lars Kvarekvål (Stabæk), Mads Christiansen (Lillestrøm), Andreas Uran (Molde), Fabian Rimestad (Fana), Emil Kalsaas (Fyllingsdalen), Colin Rösler (Manchester City), Erik Tobias Sandberg (Lillestrøm), Jesper Daland (Stabæk), Mikael Ugland (Start), Elias Flø (Hødd), Anders Waagan (Aalesund), Håkon Evjen (Bodø/Glimt), Johan Hove (Sogndal), Edvard Sandvik Tagseth (Neset), Halldor Stenevik (Brann), Jørgen Strand Larsen (Sarpsborg 08), Erling Braut Håland (Molde) og Erik Botheim (Rosenborg).