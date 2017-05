Stabæk-profil ga opp fotballen etter bestevennens død

BEKKESTUA (VG) Stabæks belgiske midtbaneprofil Tortol Lumanza (23) var så deprimert at han ikke brydde seg om fotballen lenger. Han måtte til Bærum for å finne igjen gnisten.

– Jeg trengte å finne tilbake fotballgleden. Jeg er kommet til en familiær klubb med mye kjærlighet. For meg er det perfekt, sier Lumanza til VG.

Livet hans ble snudd på hodet den 10. januar 2015. I en tragisk bilulykke døde Junior Malanda, Wolfsburg-talent og kaptein på U21-landslaget.

Han var «som en bror» for Lumanza. De gikk i samme klasse og spilte på samme lag fra de var 12 år gamle. «Vi var nesten sammen 24/7», fortalte Lumanza i et intervju med det belgiske fotballmagasinet Sport/Foot Magazine i fjor.

Men så, mens Lumanza var på treningsleir i Spania med det belgiske topplaget Standard Liège, kom sjokkbeskjeden.

DØDE BRÅTT: Junior Malanda omkom i en bilulykke den 10. januar 2015. Han ble hedret med bilder, skjerf, lys og blomster på Wolfsburgs hjemmebane. Foto: Peter Steffen , AP

– Reddet livet mitt

– Jeg tror jeg var den første som ble ringt. De ringte meg og sa at det hadde skjedd en ulykke. Jeg klarte ikke å ta innover meg hva de fortalte. Jeg tenkte aldri på døden. I mitt hode skulle vi vokse opp sammen, ha hver våre barn som skulle leke sammen. Og hvis vi måtte dø, så skulle vi gjøre det sammen. Det var oss to for alltid, sa Lumanza til det belgiske magasinet.

Det var først på trening dagen etter at Lumanza virkelig innså hva som hadde skjedd.

– Jeg gråt ikke da de fortalte at han var død. Jeg klarte ikke å forstå hva som hadde skjedd. Dagen etter, på trening, stod alle og trente skudd på mål. Da dukket det opp et bilde i hodet mitt: Junior som skjøt mot mål, han skjøt så hardt at vi lo av det. Og da sprakk jeg fullstendig. Det var da jeg gikk inn i en depresjon. Jeg fortsatte å trene med laget, men jeg var ikke til stede, jeg brydde meg ikke.

Takket være en nær venn unngikk han å ta et fatalt steg.

– Han ringte meg og tvang meg til å møte virkeligheten. Det er tøft å si det, men jeg tror han reddet livet mitt.

Tortol Lumanzas kropp er i dag preget av bestevennens plutselige dødsfall. Han har tre tatoveringer til ære for Malanda: «10-1-2015», datoen for dødsfallet; nummer 28, fordi Malandas bursdag er den 28. august; og en gråtende engel.

TOPPFOTBALL: Tortol Lumanza (i hvitt og rødt) spilte Europa League-kamp mot Feyenoord den 14. desember 2014. Det ble en av hans siste kamper for Standard Liège. Foto: Yorick Jansens , AFP

Spilte ikke på 14 måneder

Frem til januar 2015 hadde Lumanza vært fast på laget i Standard Liège. Han ble ansett som et kjempetalent og hadde spilt Europa League for bare få måneder siden. Men etter dødsfallet spilte han bare to kamper før han sluttet i klubben. Han prøvde seg i Waasland-Beveren, der han spilte seks kamper i 2015/16-sesongen, men «det var ikke offisielt, jeg hadde mange problemer, og det var komplisert for meg», forteller han til VG.

– Etter det var jeg klubbløs i en god stund. Jeg var bare hjemme. Og så kom jeg hit, sier Lumanza.

Da han startet på Stabæks midtbane i serieåpningen mot Aalesund denne våren, hadde han ikke spilt en offisiell fotballkamp på 14 måneder. Men han kom til Stabæk allerede i september.

– Det var med tanke på at vi skulle gjøre ham klar til denne sesongen. Han måtte slankes litt og hadde ikke spilt så mye fotball. Det er klart at mennesker reagerer forskjellig. Det er mange som har mistet noen som står dem nært, og vi er alle forskjellig, men han har hatt en god vinter der han har blitt trent knallhardt, sier Stabæks sportssjef Inge André Olsen.

Lumanza forteller at han har hatt stor nytte av å bygge seg opp i Stabæk. I flere måneder kunne han trene i fred og ro. Sakte, men sikkert har lysten til å spille fotball kommet tilbake.

– Det var perfekt for meg. Jeg kunne forberede meg i fred og ro, uten noe som helst press, og jeg måtte trene meg opp, for jeg var ikke klar, sier Lumanza.

Han snakker lavt og forsiktig, med sterk belgisk aksent på fransken sin, og virker avslappet og fornøyd. Men i forkant av intervjuet sier han at han helst ikke ville snakke om bestevennens dødsfall. Det har han imidlertid gjort med Stabæk-lagkamerat Ohi Omoijuanfo, som har blitt en av hans nærmeste i klubben.

– Han kom faktisk bort til meg og fortalte det selv. Vi har blitt ganske nære, meg og Lumanza. Du hører at han ikke er veldig glad i å prate om det, du ser at det har preget ham veldig, og han blir veldig lei seg når man snakker om det. Han blir litt stille. Det er en utrolig trist situasjon for ham, familie, venner og alle som var involvert. Så vi prøver bare å passe på ham og få ham til å ha det bra her, sier Ohi.

– Er Stabæk riktig klubb for å bygge seg opp igjen etter noe slikt?

– Ja, helt klart. Vi har mange forskjellige typer og etnisiteter her. Det er bra. Du har alt i Stabæk, egentlig. Alle er velkomne, og jeg tror han føler på det. Så jeg tror han føler at han passer ganske godt inn her, sier Eliteseriens toppscorer.

– Må definere seg selv på nytt

Stabæk-trener Toni Ordinas kaller Lumanza «et kjempetalent», men understreker hvor vanskelig det er å komme seg tilbake til toppfotballen etter å ha sluttet.

– Når det skjer ting som gjør at du bestemmer deg for å slutte, så er det ikke lett å komme tilbake. Du må definere deg selv som spiller på nytt: «Hvem er jeg?» Vi i Stabæk tror han er en spiller som kan hjelpe oss mye, og som vi kan hjelpe med å komme seg tilbake til toppfotballen, sier spanjolen.

Han tror Lumanza, som han betegner som «pasningssterk, kreativ og fysisk», kan bli en nøkkelmann for Stabæk denne sesongen. Og forklarer hva klubben gjør for å hjelpe spilleren så mye som mulig:

– Det vi kan hjelpe ham med, er å skape et miljø der han bare kan nyte å spille fotball. For selv da han sluttet, så har han aldri vært i tvil om at han elsker fotball. Vi må bare skape en atmosfære der han kan nyte å være seg selv, nyte å være i et positivt miljø, der alle samarbeider. Det er det viktigste.

Før var Lumanza opptatt av fine biler, dyre sko og å vise seg frem som en stjerne. Nå har han fått et helt annet syn på et fotballmiljø som han ikke har mye til overs for. «Jeg hater denne verdenen, alt det som er rundt fotballen», sa han i intervjuet med Sport/Foot Magazine i fjor, der han kalte fotballmiljøet «usunt».

Mens mange som kommer til Stabæk, drømmer om å komme seg så fort som mulig til utlandet igjen, er Lumanza mest opptatt av å ha det fint i fred og ro.

– Jeg har nådd målet mitt, som var å finne tilbake gleden av å spille fotball. Nå er jeg bare opptatt av å gjøre en god sesong med Stabæk. Før likte jeg å vise meg frem, men nå har jeg innsett at det finnes viktigere ting i livet.

– Hvordan er livet her i Norge?

– Det er dyrt, først og fremst! Men det er kult, det er rolig. Alle gjør sin greie, folk er hyggelige. Enten du er fotballspiller eller jobber et annet sted, så er det ingen forskjell. Folk ser ikke annerledes på deg. Det setter jeg pris på. Alt er fint og rolig, og alle er lykkelige.