Stabæk-profil bryter kontrakten – klar for fransk klubb

Stabæks franske midtbanespiller El-Hadji Ba (24) har blitt enig med klubben om å avslutte kontrakten.

Ba har bedt om å terminere kontrakten med Stabæk. Franskmannen er ferdig i klubben med umiddelbar virkning.

– Det har vært interesse fra klubber, så Stabæk har latt meg få gå, sier Ba til VG.

Les mer: Stabæk-Ba om Pogba: – En helt vanlig venn

Kontrakten hans varte opprinnelig helt til sesongslutt. Etter det VG erfarer, har El-Hadji Ba blitt enig med den franske Ligue 2-klubben Sochaux om en toårskontrakt.

– Vi har blitt enige om at han skal få lov til å gå fra Stabæk i sommer. Han har fått lov til å sjekke ut andre muligheter, og ettersom han har karantene, så kunne han ikke spilt for oss før ferien uansett, bekrefter Stabæks sportssjef Inge André Olsen.

Ba rakk å spille elleve Eliteserie-kamper for Stabæk. Han gjorde seg også bemerket takket være noen spinnville klipp på sosiale medier:

– Kanskje ikke verdens beste liga

El-Hadji Ba forteller at han hele tiden var klar over at Stabæk skulle være et springbrett for å få fart på karrieren igjen.

– Eliteserien er kanskje ikke verdens beste liga. Jeg møtte mange gode spillere, men ingen som jeg synes var bedre enn meg. Den som imponerte meg mest, var Rosenborgs nummer syv (Mike Jensen). Ligaen har noen gode lag, men veldig mange dårlige. Det er stor forskjell i nivå, sier Ba.

Lest denne? Stabæk-profil ga opp fotballen etter bestevennens død

Midtbanespilleren fra Paris ønsker å takke Stabæk for tiden i klubben.

– Jeg kommer alltid til å være Stabæk-fan. Jeg likte godt treneren, spillerne, fansen, alt. Jeg hadde ikke forventet at det skulle være så bra. Nordmenn er veldig fine og rolige folk. Jeg kommer alltid til å være takknemlig for det Stabæk gjorde for meg, for de ga meg tilbake lysten på å spille fotball, sier Ba.

Sjekk Stabæks frekke trekk:

Åpner for nytt talent

Sportssjef Inge André Olsen forteller at det fra starten av har vært en felles forståelse om at klubben ikke skal stå i veien dersom større klubber skulle vise interesse for Ba.

– Hvis han klarer å finne seg en klubb på et høyt nivå, og perioden i Stabæk har gitt ham den muligheten, så er vi fornøyd med det, sier Olsen.

– Er dette et stort sportslig tap for Stabæk?

– Det vil være noen nye som får muligheten. Det pleier å gå ganske bra. Jeg er ikke så redd for at spillere forlater klubben, for da får bare nye fjes muligheter de ellers ikke ville fått, sier Olsen.

Han trekker frem klubbens ferskeste signering, 19-åringen John Hou Sæter fra Rosenborg, som en spiller som kan utnytte at det blir en ledig plass på midtbanen.