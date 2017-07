Stabæk-Ohi aktuell for engelske klubber

Engelske klubber følger med på Eliteseriens toppscorer Ohi Omoijuanfo (23).

Det får VG bekreftet av spillerens agent Atta Aneke.

– Det er interesse for Ohi fra England. Klubber følger med på ham, sier han, uten å ønske å gå nærmere inn på hvilke klubber det er snakk om.

Bryter med Stabæk: Midtbaneprofil klar for fransk klubb

Den britiske storavisen The Sun hevder at Norwich, Sheffield Wednesday og QPR, som alle spiller i engelsk Championship, er ute etter den norske landslagsspissen.

Ifølge avisen skal klubbene være villig til å betale to millioner pund, som tilsvarer 21 millioner kroner, for å sikre seg spillerens signatur.

– Jeg har ikke hørt noe om det, men hvis det er sant, så er det selvfølgelig kult, sier Ohi til VG.

Kapteinene ber Fotball-Norge ta grep: – Det må stilles større krav

Ohi: – Kan være et godt mellomsteg

– Er Championship et passende nivå for deg?

– Jeg vet ikke. Det er et bra nivå, ikke dårlig i det hele tatt. Det kan være et godt mellomsteg, men man vil alltid ta det største steget man kan ta.

– Kan du ha spilt din siste kamp for Stabæk?

– Det tenker jeg ikke på. Jeg tenker at jeg skal hvile mye og bare kose meg på ferie, sier Stabæk-spissen, som befinner seg i polske Sopot.

Omoijuanfo er toppscorer i Eliteserien denne sesongen med 12 mål på 17 kamper for Stabæk. På spørsmål om jakten på toppscorertittelen kan få ham til å bli værende i Eliteserien, svarer han:

– Hvis det kommer en mulighet til å kunne ta et steg ut, så vil jeg selvfølgelig gjøre det. Men hvis jeg blir værende, så går jeg for toppscorertittelen.

Holmlia-gutten skrev nylig under på en ny kontrakt med Stabæk som binder ham til klubben ut 2020-sesongen. I juni fikk han sin landslagsdebut mot Sverige.

Stabæk-sjef: – Det er interesse

Sportslig leder Inge André Olsen i Stabæk bekrefter at det er interesse for spissen.

– Vi har fått med oss at det spekuleres. Ohi har levert så mange mål nå at vi vet at det er interesse. Men vi sitter ikke og vurderer konkrete tilbud ennå, sier han.

– Hva er sjansen for at han forlater Stabæk i sommer?

– Det blir rent spekulativt. Han har en lang avtale, og planen vår er at han spiller første kamp etter ferien og blir hos oss, men vi vet at ting kan skje, at han blir lagt merke til, og at han følges tett.

– Britiske medier oppgir en pris på 21 millioner kroner. Hvordan forholder du deg til det tallet?

– Den dagen man sitter sammen med en klubb, må vi ta stilling til det. Nå blir det umulig å kommentere noe rundt prisen.