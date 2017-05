Stabæk-Njie kaller Rosenborg et «guttelag»

NADDERUD (VG) (Stabæk – Rosenborg 0-0) Nicklas Bendtner (29) gikk rett i bussen uten å ville la seg intervjue etter at Stabæk hadde RBK på gyngende grunn. Moussa Njie (21) følte at han spilte mot et «guttelag».

Stabæk-vingen var i perioder gnistrende god mot serielederen, og følte at alle de tre poengene burde ha blitt igjen i Bærum.

– De første 20-25 minuttene i andre omgang er det som at vi spiller mot et guttelag. Vi kjører over dem. Alt virket så enkelt. Vi skulle bare tatt og utnyttet de mulighetene vi hadde. Og satt et par mål, sier Njie til VG.

Mener RBK må heve seg før Champions League-kvalik



Han var selv arkitekten på den aller største sjansen 66 minutter ut i kampen:

Stabæk 0 Rosenborg 0

Innlegget til Luc Kassi var perfekt, det samme var hodestøtet fra Kassi, men Arild Østbø vartet opp med en glimrende redning.

På spørsmål om «guttelaget» Rosenborg har det som skal til for å hevde seg i Europa denne sesongen, svarer Njie:

– Akkurat nå… Nei, jeg vil ikke kommentere det, svarer Holmlia-gutten.

Spissen Ohi Omoijuanfo vurderer Rosenborgs Champions League-muligheter slik:

– De kan ikke spille slik de spilte i dag, i hvert fall. De har nivået inne, men får det ikke ut i dag. Det er mye på grunn av at vi får Rosenborg til å se dårlig ut. Men jeg håper de kan representere Norge på en bra måte i Europa.

Og tillegger:

– Jeg er skuffet over ett poeng. jeg synes vi skal ha tre poeng. Vi spiller fantastisk bra i andre omgang og bør drepe kampen da. Vi har de største sjansene.

Med seks seire og to uavgjort på åtte kamper er Rosenborg fortsatt ubeseiret, men Kåre Ingebrigtsen erkjenner at det ikke var noen topprestasjon trønderne sto for på Nadderud.

– Nei, det er det ikke. Det var vanskelig å spille slik vi ønsker på dette underlaget, sier Ingebrigtsen.

Rekdal kritisk til RBK



Eurosport-kommentator Kjetil Rekdal mener at den regjerende seriemesteren foreløpig ikke er på et nivå som skulle tilsi gruppespill i Europa til høsten.

– Hvis de presterer som så langt i sesongen, så blir det tøft. Men det er lenge igjen. Bendtner vil sikkert bli bedre. Og du vil få farligere kantspillere med Helland og Jevtovic. Så må Rosenborg få i gang midtbanen sin. Den rytmen som Rosenborg er kjent for, er det langt mellom du ser. Det blir en tøff vei inn i Europa med det nivået Rosenborg er på nå. Per nå synes jeg ikke de er gode nok til å gå videre til et gruppespill i Europa, sier den tidligere Vålerenga-treneren.

Kåre Ingebrigtsen svarer slik på uttalelsene fra Rekdal:

– Kjetil har vel ikke vært i Europa, har han det, da? Så referansene hans kan være ymse.

RBK-treneren føler seg trygg på at RBK vil bli bedre frem mot sommeren og høsten.

– Vi prøver å ha en annen formkurve enn det vi hadde i fjor. Da var vi i dårligst form da vi gikk inn i Europa. Da var alle strålende fornøyd på våren. Det prøver vi å gjøre noe med nå. Kanskje vi kommer inn denne gangen.

– Vi må jo vinne 5-0 i hver kamp for at folk skal bli fornøyd, sier Ingebrigtsen.

Jensen slakter Nadderud-gresset



– Vi vil uten tvil bli bedre fremover. Vi jobber på. Vi er bevisste på at samhandlingen offensivt ikke sitter helt ennå, sier kaptein Mike Jensen (se video nederst i saken).

Han mener det var umulig å spille god fotball på Nadderud-gresset.

– Prøv å gå ut der… Jeg vil ikke engang kalle det en gressbane. Det var som å spille i en sandkasse. Vi kan ikke spille på sånne baner. Det er for dårlig nivå til å være norsk toppfotball, sier Jensen.

– Det er det samme for oss også. Det er ikke noe å kjlage på. Vi trener ikke på banen vi heller, så det er som å spille på bortebane for oss også, kontrer Moussa Njie.

– Mike Jensen har nok aldri spilt Norway Cup, melder Ohi Omoijuanfo med et glis.

Uansett – ingen kan kritisere Rosenborg for dårlig poenguttelling. 20 poeng på åtte kamper er utvilsomt mestertakter.

– Vi har ennå ikke tapt. Og hvis vi unngår å tape også i Europa, så kan vi komme oss et stykke. Men vi har litt å gå på. Vi har ikke truffet maksnivået i så mange kamper, sier midtstopper Tore Reginiussen.

