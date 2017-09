Stabæk-leder Inge André Olsen fyrer løs mot Vålerenga – vil bli «Oslos klubb»

NADDERUD (VG) Inge André Olsen (39) mener Stabæk får langt mer ut av forutsetningene sine enn sin «nabo» i øst. Nå vil de bli hovedstadens klubb.

– Med ressursenen og størrelsen på klubben Vålerenga så bør de være i toppen. Det har de vist gang på gang at de ikke klarer. Så et eller annet må jo endre seg for at de skal bli Oslos klubb. Men det tror jeg Stabæk blir i løpet av de neste 3-5 årene, sier sportsdirektør i Stabæk - Inge André Olsen til VG.



– Hvorfor blir dere det?

– Fordi når de flytter til østkanten så åpner det seg opp et marked for oss på vestkanten av Oslo. Nå kommer de (VIF) tilbake til røttene sine på østkanten, og det tror jeg er veldig positivt for oss for å ta mer av det markedet.

Lagenes tabellprasseringer de siste ti sesongene: 2006: Vålerenga 3. plass, Stabæk 5.

2007: Stabæk 2. plass, Vålerenga 7.

2008: Stabæk 1. plass, Vålerenga 10.

2009: Stabæk 3. plass, Vålerenga 7.

2010: Vålerenga 2. plass, Stabæk 12.

2011: Vålerenga 7. plass, Stabæk 10.

2012: Vålerenga 8. plass, stabæk 16. (nedrykk).

2013: Vålerenga 11. plass, (Stabæk i 1. divisjon).

2014: Vålerenga 6. plass, Stabæk, 9.

2015: Stabæk 3. plass, Vålerenga 7.

2016: Vålerenga 10. plass, Stabæk 14.

– I tillegg er det nå bestemt at det skal bygges en ny bra arena her hvor vi også får bedre fasiliteter og vil trekke til oss mer folk. Også skal vi spille en god fotball, noe Vålerenga ikke har gjort på mange år. Så jeg tror Stabæk kommer til å bli et positivt innslag for Oslo vest og midt-region.

Stabæk ser for seg en «krig» om folket i regionen. Og mener Vålerenga øyner det samme, siden de la en treningskamp til Sandvika stadion i Bærum i år. VIF tor ferden tilbake til øst er utelukkende positivt for egen klubb.



– Vår målsetning om at hele Oslo og omegn skal føle en stolthet og kunne identifisere seg med det som skjer i og rundt klubben står fast. Stadion ligger midt i Oslo, en anelse mot øst, og vi er i ferd med å bygge opp Norges beste stadionopplevelse hvor vi ønsker alle velkommen, forteller daglig leder i Vålerenga fotball - Erik Espeseth til VG.

Han føler seg sikker på at Vålerenga er på rett kurs.

Bedre enn VIF

Det er Inge André Olsen helt uenig i. Han mener Stabæk leverer langt bedre utfra størrelsen på de to klubbene.

– Vålerenga har underprestert veldig i år. Med de ressursene de har tilgjengelig og det at de kan hente spillere på øverste hylle til en hver tid. Og har ikke fått noe ut av det laget.

Før kampen er Stabæk tre poeng foran tabelln med én kamp mer spilt.

Det synes Stabæk-toppscorer og Oslo-gutt Ohi Omoijuanfo er skuffende.

UENIG: Vålerengas daglige leder, Erik Espeseth, er sikker på at Vålerenga vil bli en toppklubb, men vet de må jobbe godt for det. Her avbildet under stormøtet med Manchester United i sommer. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Jeg vet ikke hva som skjer der borte som gjør at de ikke får til å prestere på det nivået de har lyst til. De sa at de i år ønsket å kjempe om medalje. Det ser dårlig ut nå iallfall. De har noen ting de må finne ut av.

– Jeg synes vi gjør det stikk motstatt. Vi har begrensede ressurser, men klarer gang på gang å få noe ut av det, følger Olsen opp.

Vålerenga-lederen tar imot kritikken med ro.

– Vi har ikke behov for å karakterisere andre klubber. Vi ønsker heller å bruke all vår tid og fokus på å bygge Vålerenga til en stabil toppklubb, sier Espeseth.

God følelse før lørdag

Begge lagene trenger poeng for å unngå å havne i reell fare for å rykke ned denne sesongen. Og Stabæk, som har tapt de to siste føler Vålerenga-kampen kommer på et godt tidspunkt.

– Det er jo et lite derby. Og jeg har jo spilt i Lillestrøm så det blir litt ekstra for min del også, sier «Ohi».



Du er opptatt av å vinne den?

– Jaja, kan ikke tape mot Enga!

– Det blir fint å møte Vålerenga. De fikk med seg en seier sist, og det var sikkert fint for dem. Men jeg tror ikke de får med seg poeng fra Nadderud på lørdag, avslutter en selvsikker Inge André Olsen.

