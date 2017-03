Stabæk-kapteinens Odd-melding: – Fagermo hvem?

NADDERUD (VG) Stabæk-kaptein Morten Skjønsberg (34) inviterer Odd-trener Dag-Eilev Fagermo (50) til Bærum for å se hvordan man driver lokalt.

– Fagermo hvem? Ha-ha. Nei, vi er i hvert fall veldig fornøyd. Det er veldig gøy med en lokal backrekke, sier Skjønsberg til VG med et stort smil om munnen og glimt i øyet.

Denne sesongen skal Stabæk-veteranen styre en ren Bærum-backfirer; Håkon Skogseid (29), Andreas Hanche-Olsen (20), Skjønsberg og Jeppe Arctander Moe (21) er alle født en langpasning unna Nadderud Stadion.

Totalt er 11 av de 23 spillerne i Stabæks seniorstall fra Bærum. I tillegg er tre spillere fra Oslo, mens Edvard Race fra Moss flyttet til Bærum som 16-åring. Det kan kalles svar på tiltale etter at Odd-trener Fagermo har snakket mye om sine egne telemarkinger og kritisert Stabæk for å hente for mange utlendinger.

– Jeg bryr meg ikke så veldig mye om hva «Dag-Eiliv» foretar seg nede i Skien. Jeg bryr meg ikke så mye om det. Men han har jo vært litt ute med leppa, og siden vi da møter de i tredje serierunde, så kan vi si til Dag-Eilev: «Det er moro med lokalt, Dag-Eilev!»

– Vi bruker jo mye ressurser på å gjøre det. Så det er gøy at det bærer frukter. Så da inviterer vi Dag-Eilev til å komme og se hvordan vi gjør det, sier Skjønsberg og ler.

Fagermo: – Har Odd som forbilde

Du trenger ikke lete lenge i arkivet for å finne krasse Fagermo-uttalelser om Stabæk. I 2009 tente han på alle plugger da Stabæk jaktet flere unge talenter fra Skien: «Det er en skam og kvalmt at de ikke klarer å holde seg til sitt eget distrikt», sa han.

I 2015 måtte politiet beskytte Odd-treneren fra rasende Stabæk-fans på vei inn i bussen etter kamp på Nadderud.

Og tidligere i år sa han at Bob Bradley «bygde sin suksess i Stabæk på å hente inn en haug med utlendinger».

– For det første, så var vi på niendeplass i Europa forrige sesong i bruk av egenutviklede spillere. Det var ingen andre norske blant topp 100, sier Fagermo når han får beskjed om Skjønsbergs spøkefulle stikk.

– Ingenting gleder meg mer enn at andre tenker som Odd, og har Odd som forbilde. Men vi møter Stabæk om 13 dager, så får vi se hvor mange lokale som får spille. Dette har vi gjort i mange år, og det er ingenting som gleder meg mer enn at Stabæk følger etter, sier Odd-treneren.

Mener Stabæk har mer konkurranse

Stabæks sportssjef Inge André Olsen er glad i å minne Fagermo om at han ikke er den eneste som klarer å oppdrive lokale talenter.

– Jeg registrerer at Fagermo signerte Pape Diouf. Sist gang jeg sjekket kom han fra langt utenfor Telemark sine grenser. I Stabæk satser vi lokalt, mens Fagermo kjører på med gud og hvermansen, sa Olsen til Stabæks hjemmeside da klubben signerte Bærum-fødte Håkon Skogseid i januar.

Han mener det er vanskeligere for Stabæk å satse lokalt enn det er for Odd.

– Vi har jo stor konkurranse om spillerne her på Østlandet, med Vålerenga og Strømsgodset. Odd er jo helt for seg selv nede i Telemark og kan vel plukke akkurat hvem de vil, sier Inge André Olsen til VG.

– Vi ser at arbeidet vi har gjort over mange år nå, gir resultater. Nå har vi over 50 prosent egenutviklede spillere i A-stallen vår. Og det er klart jeg ser at Fagermo driver og signerer folk som kommer langt borte fra Telemark og det distriktet. Men vi får se. Odd er et bra fotballag, vi har noe å ta igjen på dem når det gjelder resultater på A-laget, men det tror vi at vi på sikt også kommer til å gjøre, sier han.

Drømmer om lokal startoppstilling

Stabæks spanske hovedtrener Toni Ordinas var teknisk direktør for klubbens akademi før han ble sjef for A-laget forrige sesong. Han har bidratt til at enda flere lokale unggutter har fått sjansen på førstelaget.

– Det er vår visjon. Det er klubbens strategi, alle er enige om det, og det er vi stolte av. Det handler ikke bare om å være romantisk, men å være realistisk. Og når vi nå ser at vi får flere og flere spillere på aldersbestemte landslag, så ser vi at dette er en realistisk visjon, sier Ordinas.

42-åringen fra Mallorca har en drøm for sitt Stabæk:

– Den dagen jeg vil føle at jeg har lyktes som hovedtrener i Stabæk, er den dagen vi kan vinne en Eliteserie-kamp med 11 egenutviklede spillere.

Men han er ikke like opptatt av å sende stikk til Skien. I stedet fullroser han Dag-Eilev Fagermo.

– Jeg har full respekt for Fagermo. Jeg håper at jeg en dag oppnår 50 prosent av erfaringen og karrieren hans. Men jeg skjønner at det ligger et lite rivaleri der.