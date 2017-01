Stabæk-Jensen: – Fagermo rekker ikke Bradley til skruknottene

Stabæk-patriot Ingebrigt Steen reagerer voldsomt på Odd-trener Dag-Eilev Fagermos negative omtale av Bob Bradley.

Fagermo mener amerikaneren ikke er «kvalifisert» til å bli ny norsk landslagstrener.

– Bradley bygde sin suksess i Stabæk på å hente inn en haug med utlendinger. I Swansea måtte han klare seg med de spillerne han hadde til rådighet uten å lykkes. Derfor er det ingenting som skulle tilsi at han lykkes med landslaget hvor spillerstallen er den du får utlevert, sa Fagermo til VG og anbefalte NFF å prøve seg på Ståle Solbakken igjen.

Uttalelsene fikk Ingebrigt Steen Jensen til å kaste seg over tastaturet og bruke under 140 tegn på sin Twitter-konto:

– Fagermo ute med sleivkjeften og nedvurderer Bob Bradley, men rekker ikke Bob til skruknottene verken som trener, leder eller menneske, meldte han.

Vi lot reklamemannen få bruke litt flere tegn.

– Det er merkverdig at Fagermo må henge på en fornærmelse hver gang han skal snakke om en kollega eller en annen klubb. Det kommer ofte en kjip kommentar, og jeg skjønner ikke at han har det behovet for alltid å være spydig og kritisk til konkurrenter og kolleger, sier Jensen, som kaller Odd-treneren en flink fargeklatt som har gjort en utmerket jobb med Skien-laget.

– Tryllet



Men Stabæk-patrioten mener Dag-Eilev Fagermo bommer fullstendig på ballen når han hevder «Bradley bygde sin suksess på å hente inn en haug med utlendinger».

– Bob hadde verken spillere eller penger. Stabæk ble tippet på 15. plass og tok bronse. Stabæk kom høyere på tabellen med det utgangspunktet enn Fagermo og Odd med et budsjett som var tre ganger større. Det Bradley gjorde sammen med Inge André Olsen var å trylle frem Muhamed Keita og Adama Diomande - to norske spisser, sier Jensen og viser til at mange unge norske spillere fikk sjansen under Bradley, blant annet Birger Meling og Morten Thorsby, som Bradley forvandlet til utenlandsproff.

FÅR KRITIKK: Dag-Eilev Fagermo. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Med et håpløst utgangspunkt klarte Bradley å skru sammen et underholdene, vinnende og offensivt lag ut av ingenting. Bradley ble kåret til årets trener det siste året han var i Norge. Så skal han få høre at han er en uduglig «sammenrasker». Det hører ingen steder hjemme.

Ingebrigt Steen Jensen mener Bob Bradley, som nylig fikk sparken i Swansea, vil være en gullmann for det norske landslaget og norsk fotball.

Etterlyser ydmykhet



– Hans meritter som trener taler for seg. Når det gjelder å lede med kraft, tydelighet og energi så har jeg aldri møtte en mann som er i nærheten av Bob Bradley. En helt fantastisk trener og leder.

Merittene og kvalifikasjonene skorter det heller ikke på.

– Bob Bradley har trent lag i VM, han har trent et Premier League-lag, i fransk ligue B og et amerikansk lag som er blitt seriemester. Han ledet USA til mellomspill i VM i Sør-Afrika og Egypt til fem seirer på seks kamper i kvaliken til VM i Brasil. Med den «trackrekorden» burde Fagermo vært litt mer ydmyk og ikke slenge om seg med karakteristikker. Det er unødvendig, sier Ingebrigt Steen Jensen.