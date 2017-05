Stabæk-Ba om Pogba: – En helt vanlig venn

BEKKESTUA (VG) Stabæk-profil El-Hadji Ba (24) blir litt stiv i blikket når du spør om han fortsatt holder kontakten med Manchester United-stjernen Paul Pogba (24).

– Hva med deg? Snakker du med vennene dine selv om de bor i en annen by?

– Selvfølgelig.

– Nettopp. Det er det samme. Jeg kjenner mange andre spillere som har lyktes: Samuel Umtiti (Barcelona), Lucas Digne (Barcelona), Geoffrey Kondogbia (Inter) og Raphaël Varane (Real Madrid). For meg er det ikke noe ekstraordinært å lykkes i fotballen. Men jeg er veldig glad på Pauls vegne. Han er en stor spiller, enkelt og greit.

Stabæks midtbanespiller kom til akademiet i franske Le Havre i 2007, samtidig som Paul Pogba. De to spilte sammen i to år for klubben, før Pogba dro til Manchester United, og har senere spilt sammen på franske U18-, U19- og U20-landslag.

– Han er den spilleren han er. Og han er en helt vanlig venn, i likhet med andre. Vi er fortsatt gode venner. For meg er han en venn på lik linje med alle mine andre venner. Noen av dem har blitt store fotballspillere, andre har ikke det. Forholdet er det samme uavhengig av det, sier Ba.

– Hvordan var nivået ditt sammenlignet med Pogba da dere spilte sammen?

– Det må du nesten spørre ham om. Jeg kan gi deg nummeret hans, så kan du spørre, gliser Stabæks franskmann.

– Mange merkelige folk

Karrieren hans blekner sammenlignet med kompisen, som i fjor sommer ble tidenes dyreste fotballspiller. Men sammenlignet med normalen i norsk klubbfotball har Ba opplevd en hel del.

Da han var 18 år gammel, ansett som en av Frankrikes mest lovende midtbanespillere og verdsatt til mange millioner, gjorde Tottenham det de kunne for å signere ham fra Le Havre. Franske medier meldte at overgangen var i orden, men det ble ikke noe av.

– Jeg spurte klubben om å få dra til Tottenham, men de ville ikke la meg gå, så jeg ble værende. Det er vanskelig å si hvordan karrieren min ville sett ut i dag hvis jeg hadde fått dra dit, sier Ba til VG.

England-overgangen skulle komme noen år senere. I 2013, da han var 20 år, signerte han for Sunderland i Premier League. Han ble opprinnelig hentet av Martin O'Neill, men han fikk sparken før Ba hadde rukket å spille sin første kamp for klubben. Deretter begynte han å komme på godfot med Paolo Di Canio, men da han følte at sjansen nærmet seg, fikk også han sparken.

– Under Gustavo Poyet var jeg sjanseløs. Jeg scoret i min første kamp, men det nyttet ikke. Jeg fikk spille i siste Premier League-runde. Jeg tror han lot meg spille fordi han var flau over måten han hadde behandlet meg på hele sesongen, sier Ba.

Saken fortsetter under bildet!

UNG OG LOVENDE: Her er El-Hadji Ba i duell med Manchester Citys Javi Garcia under en oppkjøringskamp i Hong Kong i juli 2013. Foto: , Reuters

Fremtiden i Sunderland var alt annet enn lys, men det gjorde ingenting, for én dag fikk Ba en telefon av den franske midtbanelegenden Claude Makélélé, som akkurat hadde tatt over Ligue 1-klubben Bastia. Ba startet i første serierunde mot PSG og etablerte seg i startoppstillingen. Han markerte seg som en ung, fremadstormende spiller i den franske ligaen.

Men så brakk han benet under en treningsøkt. Det satte en strek for hans 2014/15-sesong allerede i oktober. Skaden holdt ham ute av spill i nesten et år.

Han fikk sjansen i Championship-klubben Charlton. Han fikk varierende spilletid forrige sesong, og i fjor sommer var beskjeden klar: Ba var uønsket. Han klarte imidlertid ikke å finne seg en ny klubb, så han ble plassert med reservene hele høsten 2016.

– De bestemte seg for å boikotte meg. Jeg fikk aldri sjansen, vi hadde tre trenere på kort tid, og til slutt ble jeg fryst ut. Alle sesongene mine i toppfotballen har vært merkelige. Jeg har jobbet med mange merkelige folk, sier Ba.

– Mye, mye uflaks

Og nå står han der, da, på Nadderud Stadion i Bærum.

– Jeg ville spilt fast i Frankrike og hatt en helt annen karriere hvis jeg ikke hadde brukket beinet. Men jeg klager ikke, og gir ikke opp. Nå går det bra. Jeg håper ikke jeg får uflaks igjen, for jeg har hatt mye uflaks så langt. Mye, mye uflaks. Men det er ikke over, sier 24-åringen.

Han avsluttet kontrakten med Charlton på overgangsvinduets siste dag i januar, så han hadde ikke mange klubber å velge imellom. Han hadde tilbud fra amerikansk MLS i vest og «eksotiske destinasjoner» i øst, men valgte den norske Eliteserien fordi han har klokkertro på at han fortsatt kan komme seg tilbake til en toppliga.

– Har du troen på å komme tilbake til Premier League, for eksempel?

– Selvfølgelig. Jeg tror jeg har nivået for å komme tilbake dit, spille der og lykkes der. Nå handler det om tid og hardt arbeid, så får vi se hva som skjer, sier Ba.

VG snakket med både Stabæk-trener Toni Ordinas og sportssjef Inge André Olsen. Begge var fulle av lovord om Ba og trodde at franskmannen kunne vise seg å bli Eliteseriens aller beste spiller.

Etter åtte serierunder har Ba vært en av Stabæks beste spillere; den nest beste etter toppscorer Ohi Omoijuanfo, ifølge statistikk-tjenesten WhoScored. Han mistet tre kamper på grunn av skade, men var tilbake i andre omgang mot Rosenborg. På fotballens nasjonaldag, 16. mai, er han tilbake i startoppstillingen mot Strømsgodset.

– Hvis folk mener jeg kan være ligaens beste spiller, så er det noe som gjør meg glad og rører meg. Men du kommer aldri til å få høre det av meg. Jeg prøver bare å være den beste versjonen av meg selv når jeg går inn på banen, sier Ba.

Ifølge lagkamerat Ohi er han «samme type spiller» som Paul Pogba, men trener Ordinas mener midtbanespilleren må være seg selv:

– Ba er Ba. Og det er viktig at Ba må være Ba. Jeg spurte ham hvilken spiller som er hans referanse. Han svarte seg selv. Det var det jeg ville høre. Men han må selvfølgelig lære og ta steg, og vennen hans er kanskje et godt forbilde.