Stabæk åpner for Ohi-salg i sommer

Hverken Stabæks sportssjef eller Ohi Omoijuanfo (23) selv utelukker at spissen kan bli solgt til utlandet allerede denne sommeren.

– Jeg utelukker ingenting. Det er drømmen å komme seg videre, å komme ut av Norge er et mål jeg har hatt siden jeg var liten. Men jeg tar det som det kommer, svarer Eliteseriens toppscorer på VGs spørsmål om det kan bli aktuelt å forlate Stabæk før overgangsvinduet stenger i slutten av august.

Det er nærmest blitt en vane at vårens spiss-sensasjon i Norge blir solgt midt i sesongen. I 2015 var det Adama Diomandé som etter 17 seriemål ble solgt til Premier League-klubben Hull City for 22 millioner kroner på tampen av sommervinduet. I 2016 ble Fred Friday solgt fra Lillestrøm til AZ Alkmaar for rundt 15 millioner kroner etter åtte eliteseriemål.

– Kan fort forsvinne

Nå er det Ohi Omoijuanfo sin tur. Stabæk-spissen står med ni fulltreffere etter ti Eliteserie-runder og vokser frem som et hett salgsobjekt for Stabæk.

– Spisser som scorer mål, er noe hele Europa leter etter hver eneste helg. Hvis laget vårt fortsetter å servere ham på en bra måte, de gode resultatene fortsetter, og vi ligger på øvre halvdel og scorer mål, så vil det overraske meg om vi ikke får muligheten til å gjøre spillersalg. Og målscoreren viser seg ofte å være den enkleste å flytte på, sier Stabæks sportssjef Inge André Olsen.

– Så Ohi kan forlate Stabæk til sommeren?

– Hvis Ohi fortsetter å score, er han en het potet for mange. Så lenge samarbeidet mellom spiller, agent og klubb fungerer som det pleier, og vi klarer å optimalisere forholdene, så kan han fort forsvinne, ja.

Stabæk har ikke mottatt noe konkret bud på sin målmaskin, men det har ikke vært mangel på speidere som har vært på Nadderud for å finsikte 23-åringen. Engelske, tyske, belgiske, nederlandske og tyrkiske klubber skal blant annet ha vært på Nadderud for å se nærmere på Ohi.

Signerte ny kontrakt for to uker siden

Og Stabæk pleier ikke å holde igjen sine mest ettertraktede spillere. Det er en del av klubbens strategi at de skal utvikle spillere for salg til utlandet, for så å investere pengene i videreutvikling av klubbens ungdomsakademi.

– Stabæk er veldig opptatt av å få alle spillerne sine ut. Det er positivt. Mange klubber holder igjen spillerne sine, men Stabæk er ikke en sånn klubb. De ønsker å hjelpe oss med å oppnå drømmene våre, sier Ohi, som forteller at det er fire land han drømmer om å spille i: England, Italia, Tyskland og Spania.

– Det vi er opptatt av, er at alle spillerne vi tar inn, unntatt gamlefar Morten Skjønsberg, skal kunne dyrke sine ambisjoner og drømmer. De kommer ikke til å tjene mest penger her, det kan de gjøre i andre norske klubber, men vi garanterer at de blir fulgt opp, får spille og skal få oppfylle drømmene sine hvis større utenlandske klubber kommer på banen. Det ønsker vi å være best på, sier Inge André Olsen.

Ohi forlenget kontrakten med Stabæk så sent som for to uker siden. Han er nå tilknyttet klubben frem til slutten av 2020-sesongen. Men den nye kontrakten skal ikke komme i veien for et mulig utenlandsopphold.

– Han har levert så bra gjennom vinteren og våren at han fortjente å tjene bedre. Vi prøver å ha et troverdig system for lønningene. Da var det også naturlig å forlenge avtalen med et par år, men Ohi stoler på Stabæk, og dette er ikke noe som gjør at han skal sitte i Stabæk frem til 2019. Han blir solgt når den riktige klubben og de riktige pengene kommer på bordet, sier sportssjef Olsen.

