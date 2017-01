Sponsorløse Odd fikk hjelp av komisk selvmål

LA MANGA/OSLO (VG) (Odd - Kalmar 3-1) Dag-Eilev Fagermos menn leverte en solid prestasjon. Det må også klubbledelsen gjøre i vinter, de jakter en ny hovedsponsor på drakten.

Skagerak har prydet magen til Odd-spillerne de siste 10 årene, men fra denne sesongen har energiselskapet varslet at de kun vil sponse stadionnavnet, altså Skagerak Arena. Dermed jobber klubbledelsen nå på spreng med å få på plass en ny hovedsponsor. Kampene på La Manga spilles med sponsorløs mage.

3 millioner i året

– Avtalen med Skagerak har gått ut. De fortsetter som arenasponsor, det blir en ny hovedsponsor etter hvert, sier Einar Håndlykken, Odds daglige leder, til VG.

Lokalavisen Varden skrev i fjor at en hovedsponsoravtale på drakten til Odd har vært verdsatt til 3 millioner kroner per år. Samme avis har også skrevet at Odd og eiendomsfirmaet R8 er i dialog om et sponsorsamarbeid. Det er heller ikke umulig å tenke seg at Odd prøver å få mer kroner ut av markedet.

– Vi har noen kandidater, ja. Det er umulig å si hvor mye det kan gi. Og jeg kan ikke gi deg noen navn, sier Håndlykken.

Komisk selvmål

Selv uten hovedsponsor leverte Odd-spillerne en god kamp mot Kalmar på La Manga mandag kveld. De fikk en drømmestart da svenskenes Emin Nouri styrte ballen rett inn i eget mål med kneet. Det så meget merkelig ut, for backen var ganske upresset. Da var det bare spilt åtte minutter.

Men Kalmar svarte seks minutter senere, David Elm fikk gode arbeidsforhold i 16-meteren til Odd, vendte vekk en forsvarer og dunket inn 1-1.

Det var også pauseresultatet. Så var det bare spilt 20 sekunder av andre omgang da Odd tok tilbake ledelsen ved Riku Riski, finnen løp inn i 16-meteren og la ballen kontrollert ned i hjørnet. Angrepstalentet Sigurd Hauso Haugen fikk spille den siste halvtimen og var frisk. 19-åringen hadde bare vært 12 minutter på banen da Jone Samuelsens slo et innlegg ved bakerste stolpe, angriperen sklidde inn 3-1.

Det ble også sluttresultatet.

