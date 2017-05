Spissbytte ble avgjørende da Odd skjøt seg inn i tetstriden

SKIEN (VG) (Odd – Strømsgodset 2-0) Odd slet med å skape sjanser på eget kunstgress. Så dro Dag-Eilev Fagermo frem en joker fra ermet.

Strømsgodsets stoppere hadde full kontroll på Torbjørn Agdestein i første omgang. Spissen fra Stord ble igjen i garderoben ved pause, og ble erstattet av en kanadier ved navn Olivier Occéan.

Da tok det fyr i teltet for vertenes del. Den fysiske spissen skapte umiddelbart store problemer for gjestene. 13 minutter ut i andre omgang var han nest sist på ballen da Riku Riski sendte Odd i føringen på Skagerak Arena.

Occéan var også en konstant trussel på offensive dødballer. Det var imidlertid Fredrik Oldrup Jensen som ragest høyest og stanget inn 2-0 etter et presist hjørnespark fra Thomas Grøgaard.

Åtte ulike lagoppstillinger på åtte kamper

Odd har slitt med skader og måtte nok en gang gjøre endringer på laget. En litt hanglende Jone Samuelsen ble plassert på benken. Det samme ble altså Olivier Occéan, som angivelig ikke er i god nok form til å spille 90 minutter.

Før kampen uttalte Fagermo at Odd er nødt til å forberede seg på en tid uten den 35 år gamle kraftspissen. Kampen mot Strømsgodset viste imidlertid at Odd fremdeles er avhengige av kanadieren. Seieren betyr at Odd nå er oppe på andreplass – kun fem poeng bak Rosenborg.

Les også: Fagermo tror et skadefritt Odd hadde vært i ryggen på RBK

Den første omgangen ble en jevnspilt affære uten særlig store målsjanser. Bortelaget var nærmest da Eirik Ulland Andersen løftet inn mot bakre stolpe, men verken Mounir Hamoud eller hurtige Kristoffer Tokstad nådde frem til ballen.

Men med unntak av en duggfrisk Bassel Jradi handlet det meste om Odd etter pause. Tre seirer på de tre siste seriekampene betyr at Odd nå

Formasjonsendring hos Strømsgodset

Etter 1-1-kampen mot Sarpsborg 08 stilte flere spørsmålstegn ved spillestilen til Strømsgodset. Tor Ole Skullerud kalte påstanden om at Godset ikke har spillermateriell til å spille 4-4-2 for «tullprat».

– Dette er ikke en klubb som har en lang tradisjon for å spille 4-3-3. For meg ligger ikke løsningen i der. Jeg er ikke inne på tanken om å endre nå, sa Skullerud søndag.

Men mot Odd i Skien kom Strømgodset med Marco Tagbajumi som den eneste rene spissen. I Marcus Pedersens sykdsomsfravær opererte Bassel Jradi i rommet bak Tagbajumi.

Dansk-libaneseren skapte flere farligheter for Odd-forsvaret, og var nære da han gjorde alt på egen hånd og vippet ballen over Sondre Rossbach og i stolpen.