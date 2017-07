Spesiell oppladning ga Pedersen-suksess: – Jeg har vært for vanlig

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Kristiansund 4-2) Marcus Pedersen (27) hadde ikke scoret et seriemål på over tre måneder. Etter en tur på travbanen i Tønsberg, løsnet det endelig.

– Folk er forskjellige, og jeg er en som er nødt til å gjøre litt andre ting. Jeg har vært for vanlig nå i det siste, kanskje. Nå bryr jeg meg ikke så mye lenger, og tenker mindre. Da kommer det, sier Pedersen til VG.

Dagen før 4-2-seieren mot Kristiansund, der Pedersen scoretog ble kåret til banens beste spiller av VG, deltok han som kusk i et kjendis-travløp på Jarlsberg Grand Prix i Tønsberg.

– Det kan hende det hadde noe å si. Jeg sa det på intervjuet etter løpet at «nå snur det». Jeg var med en kusk som er i flyten, og han ga litt flyt til meg, sier Pedersen, som endelig kunne feire sitt 50. mål i Eliteserien.

Her kan du se stjernespissen i aksjon som travkusk:

Den tidligere landslagsspilleren uttrykte enorm lettelse da han feiret sitt første seriemål siden sesongåpningen den 4. april, en elegant markkryper fra 20 meter.

– Jeg har veddet med masse folk på at jeg skulle score, så det var deilig. Jeg går i pluss, sier han med et smil.

Mener han scoret to

Pedersen står oppført med kun én scoring mot Kristiansund, men selv mener han at det var han som scoret målet som blir oppgitt som selvmål av Dan Peter Ulvestad.

– Fantastisk moro med to mål og tre poeng, sier han.

– Så du er nær ballen på den scoringen?

– Ja, det er ikke noe å lure på.

– Hvorfor feiret du den ikke, da?

– Fordi jeg var litt usikker. Men da jeg så det på skjermen, var jeg helt sikker.

Her kan du bedømme selv:

Uavhengig av om det var ett eller to mål som ble scoret, var det en sulten og god Pedersen som herjet med Kristiansund søndag kveld. Spissen, som ble far denne våren, har måttet tåle mye tyn fra både Strømsgodset- og motstandersupportere. Han innrømmer at det har vært tøft.

– Det er sånn i denne fotballverdenen at det kommer sånne perioder, selv om jeg ikke har hatt det før. Du må jobbe godt med deg selv. Folk tror du har gått i dvale, og at du ikke orker mer: «Hva er det som skjer med deg? Er du ferdig som fotballspiller?» Nei, jeg er ikke det. Og det er deilig å vise at jeg fortsatt kan.

– Blir disse periodene enda tøffere når man heter Marcus Pedersen?

– Jeg synes det er positivt at jeg har så stort forventningspress. Jeg skal tåle masse tyn hvis det er riktig tyn. Da skal jeg stå der og ta imot. Men hvis jeg får usaklig tyn, står jeg også der og tar igjen.

– Han har vært ordentlig frustrert

Strømsgodset-trener Tor Ole Skullerud tror oppturen betyr «enormt mye» for Pedersen, og forteller om en spiss som har hatt det vanskelig de siste månedene.

– Han har vært ordentlig frustrert, og lurt på hvor målene har blitt av. Så dette var nok godt for Marcus, sier Skullerud.

Eirik Ulland Andersen og Tokmac Nguen scoret de øvrige Strømsgodset-målene i 4-2-seieren mot Kristiansund. Drammenserne ledet 4-0 etter en ellevil førsteomgang, men gjestene reddet æren takket være scoringer av Liridon Kalludra og Daouda Bamba i andre omgang.

Den underholdende målfesten ble spolert av Jean Alasanne Mendys stygge hodeskade like før slutt. Spissen lå lenge ubevegelig på gresset, men var ved bevissthet i garderoben før han ble kjørt til sykehus.