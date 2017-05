Spektakulært Appiah-mål ikke nok for Viking – Ohi reddet Stabæk

NADDERUD (VG) (Stabæk-Viking 1-1) Crystal Palace-eide Kwesi Appiah (26) sto for sesongens kanskje snåleste mål da Viking «bare» tok ett poeng på Nadderud.

For Viking hadde tre poeng i lomma helt til siste sekund. Da dukket Ohi opp, og fyrte av et nydelig skudd nede i Viking-keeperens høyre hjørne.

Eliteseriens toppscorer reddet dermed ett Stabæk-poeng med sin niende fulltreffer for sesongen.

– Jeg hadde et par sjanser på hodet, men keeperen var god. Så det var deilig at den satt helt på slutten der. Jeg synes vi fortjente et mål, sier han til MAX etter kampen.

Viking-målvakt Iven Austbø var langt fra like fornøyd etter poengtapet.

– Det er som vanlig bittert når det skjer slike ting, men vi får ta lærdom av det, sier han til kanalen.

Appiah-brasse ga Viking håp

Det var lite som var vakkert på Nadderud mandag kveld, og da var det kanskje rett og rimelig at det hele så ut til å bli avgjort etter en forsvarstabbe av hjemmelaget, og et litt heldig brassespark fra Appiah – foran Crystal Palace-representanter på tribunen.

Da Stabæks Håkon Skogseid headet bakover mot egen keeper dukket Appiah opp og fikk ballen i mål med leggbeskytteren på et snålt, effektivt og vakkert brassespark-vis.

– Jeg så han var litt nølende med klareringen, så jeg prøvde, forklarte Appiah til MAX i pausen.

– Jeg synes synd på Viking

KJENNER FØLELSEN: Ohi Omoijuanfo (bak til høyre) var raskt borte hos Viking-trener Ian Burchnall (til venstre) og viste sin medfølelse med bunnlaget, etter at han stjal to poeng fra Stavanger-laget på overtid. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Viking-spissens første mål for sesongen gjør at Stavanger-laget fikk med seg ett poeng, men klubben ser likevel rimelig fortapt ut etter at en tredel av kampene er spilt

Viking har nå fem poeng og ligger tre poeng bak Lillestrøm og fem bak Strømsgodset. Det kunne sett så mye bedre ut om Viking hadde holdt unna noen sekunder til mandag kveld.

Det forstår også Omoijuanfo, som ga Viking-trener Ian Burchnall noen trøstende ord rett etter at sluttsignalet lød.

– Jeg sa bare at de må fortsette. Jeg synes ikke de er noe dårlig lag, de hører hjemme i Eliteserien. Jeg var gjennom det samme i Stabæk i fjor, forteller han til MAX.

Stabæk-trener Toni Ordinas er helt på linje med målgarantisten sin.

– Jeg synes synd på Viking, om jeg skal være helt ærlig. Vi skapte ikke noe på 45 minutter, sier han til MAX.

Stabæk hentet inn en beitende ku som svar på RBK-trenerens kritikk av Nadderud-gresset: