SKIEN (VG) (Odd – Sandefjord 1-0) Debutant Etzaz Hussain trengte ti minutter på banen for å sende Odd tilbake på vinnersporet og forlenge Sandefjords grusomme Skien-statistikk.

- Det kunne ikke blitt en bedre debut, helt fantastisk. Det var som skrevet i stjernene, sier en smørblid Etzaz Hussain etter å blitt matchvinner mot Sandefjord.

24-åringen ble for få dager siden hentet på lån fra Molde ut sesongen, og brukte bare ti minutter på å presentere seg for sitt nye hjemmepublikum på aller beste vis.

Midtveis i annen omgang fikk han ballen i feltet, så åpningen og prikket ballen med strak vrist ned i hjørnet bak Sandefjord-keeper Ingvar Jónsson.

Dermed 1-0 til et Odd-lag som kom rett fra to stygge tap mot Sarpsborg og Brann i cup og serie, og som også hadde slitt med å skape de store sjansene - og overlevd en straffebom i mot - den første timen mot Sandefjord.

- Han (Hussain) kommer inn med selvtillit, og så er det selvfølgelig gøy at han scorer. For oss betyr det at vi endelig kan gjøre bytter der det kommer kvalitet inn, sier Odd-trener Dag-Eilev Fagermo.

- Vet ikke hva det er med oss og Skien

Sandefjord-trener Lars Bohinen var litt mindre blid enn sin kollega i Odd, der han måtte svare på hvorfor Sandefjord nok en gang reiser hjem fra Skien med tap. På åtte kamper mot Odd i Skien hadde laget tapt hver eneste gang - og i det niende forsøket hadde de motstanderen lenge på gaffelen.

Men en straffebom av den tidligere Schalke- og Lecce-spilleren Carlos Grossmüller fem minutter før Hussain sendte Odd i ledelsen, og en utvisning av Victor Demba Bindia bare ett minutt etter, gjorde at Sandefjords seiershåp aldri ble mer enn nettopp det.

- Det er vondt å komme fra to kamper mot Odd i år med bare ett poeng, etter å ha skapt ni sjanser mot dem hjemme (endte 0-0) og to hundreprosentsjanser på 0-0 her i dag. Hadde vi scoret først her, ville det gjort noe både med oss og Odd. Men jeg vet ikke hva det er med oss og Skien, sier Bohinen til VG.

Stor(bæk)-sjanse

Selv om Sandefjord slett med å henge sammen i første omgang, var det likevel de som skapte både den første og den største sjansen. Pau Vicente Morer dro seg lett forbi Fredrik Semb Berge ute på venstresiden, og nådde til slutt Håvard Storbæk.

Den tidligere Odd-spilleren dro seg inn i feltet og leverte en god avslutning, men Sondre Rossbach vartet opp med en sterk beinparade.

For Odd ble det mange nesten-muligheter med innlegg fra Erik Martin Broberg og Elbasan Rashani, men enten var innleggene for upresise eller ingen Odd-spillere luktet muligheten i tide.

Først i omgangens aller siste minutt ble Sandefjord-keeper Ingvar Jónsson satt på en skikkelig prøve. Etter et langt angrep der en rekke Odd-spillere prøvde å dra seg fri, fikk Broberg plutselig en åpning på 15 meter. Skuddet var hardt og velplassert, men en Jonsson i full strekk nede ved stolpen slo ballen til corner.

Straffebom fra Grossmüller

I annen omgang ga fra seg mer av initiativet, og og midtveis i omgangen burde Sandefjord tatt ledelsen da Espen Ruud på klønete vis lagde straffespark. Høyrebacken sov på et innlegg og lot ballen sprette foran seg i feltet, og bak ryggen lurte Joackim Solberg Olsen som snappet ballen og deretter fikk Ruuds klareringsspark i magen.

Men Carlos Grossmüller la ballen på feil side av stolpen, og dermed var det duket for debutant Hussain til å bli helten.

Og da Victor Demba Bindia i tillegg pådro seg sitt andre gule kort bare minutter etter scoringen, ble det for vanskelig for Sandefjord som både kunne sluppet inn ett og to mål til på slutten om ikke Oliver Berg og Stefan Mladenovic gjorde som Odd-spillerne har gjort i hele år: Bommet på sjansene.

- Han scorer i hvert fall på trening

- Vi scorer jo nesten ikke mål, og der ser dere hvorfor, sier Fagermo, som i Olivier Occeans fravær valgte å starte med Pape Pate Diouf som midtspiss, foran den tidligere Haugesund-toppscoreren Torbjørn Agdestein og unggutten Sigurd Haugen.

- Han scorer i hvert fall på trening!

Sandefjord-trener Lars Bohinen måtte også komponere et nytt angrep med både toppscorer Flamur Kastrati og den uruguayanske lånespilleren Facundo Rodríguez ute på grunn av suspensjon og skade.

Det ble den ikke helt superraske duoen Grossmüller og Erik Mjelde.

- Det er selvfølgelig skuffende at vi bommer på straffespark, men det kan skje alle, uansett hvor de har spilt. Det var også litt sånn vi var i dag: Ikke helt med, sier Lars Bohinen.