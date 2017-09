STAVANGER/OSLO (VG) Ole Gunnar Solskjær (44) er ikke overrasket over at det gikk galt for Geir Bakke (47) i Tromsø.

– Vi hadde ikke kommet til å tape 5-0 om vi byttet syv spillere, så stallen min er sterkere.

Det sier Ole Gunnar Solskjær etter at Geir Bakke byttet ut syv spillere fra seieren over Vålerenga, for så å få bank i Tromsø.

Dermed klatrer Molde opp i ryggen på Sarpsborg 08, etter at de slo Viking borte.

Med åtte serierunder igjen har Rosenborg fått en luke på syv poeng ned til Brann, etter at de revansjerte seg mot Vålerenga. Deretter følger Bakkes menn to poeng bak bergenserne, mens Molde er ett poeng bak Sarpsborg.

Fikk du med deg? Sarpsborg-trenerens blodpropp-drama: – Det var ganske kritisk

Når medaljekampen nå drar seg til utover høsten kan det å ha en bred stall bli viktig. Spesielt for Sarpsborg og Molde, som begge har cupsemifinaler i vente.

Brann har på sin side kun serien å tenke på, mens Rosenborg har klart tettest program med fem gjenstående Europa League-kamper.

Saken fortsetter under videoen av Tromsøs fem mål mot Sarpsborg:

Solskjær forventet Tromsø-seier

Solskjær har ingenting å utsette på at Bakke valgte å spare spillere før onsdagens oppgjør mot Vålerenga.

– Sarpsborg får prioritere stallen sin slik de selv vil. Geir er flink til det og har hatt mye suksess med det tidligere, men vi hadde som sagt ikke kommet til å tape med fem mål, sier han til VG.

Han legger til at han forventet Tromsø-seier, men ikke at de skulle vinne med fem mål.

Det samme gjorde Viking-trener Ian Burchnall.

– Jeg skjønte at de kom til å tape med en gang jeg så den lagoppstillingen, sa han til NRK etter tapet mot Molde.

Så du? RBK-Kåre omtaler Eliteserien som «breddeidrett»

Etter søndagens braktap erkjente Bakke overfor Eurosport at syv bytter kanskje var litt i meste laget. Han er likevel klokkeklar på at de har et godt nok lag til å kunne rullere, og at de tidligere har gjort det med hell.

Han trakk spesielt frem kampen mot Molde i fjor vår, da de sparte seks spillere og slo Solskjærs lag 4-0.

– Vi har en stor og bred stall, og tidligere har vi lyktes bra med det. Dette har vi gjort før, men kanskje det ble litt for mange på en gang. Den kritikken tar jeg, sa han til Eurosport etter Tromsø-tapet.

Bakke: – De har mer ressurser

At medaljekonkurrenten Solskjær mener at hans Molde har en sterkere stall enn Sarpsborg 08, lar ikke Bakke seg affisere nevneverdig av.

– Det kan hende han har rett altså. De har mer ressurser, og de har hatt muligheten til å plukke ganske greit i spillermarkedet. Solskjær bruker ikke å si ting han ikke står inne for, og det bruker som regel å være fornuftig, så det lever vi greit med at han mener, sier han til VG.

Les også: Bakke sammenligner mulig Sarpsborg-gull med Leicester-sensasjonen

Når det er sagt, har han ingen planer om å klage over eget lag.

– Vi er fornøyde med stallen vi har, slår Bakke fast.