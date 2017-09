Solskjærs revansje: «Superreservene» senket Sandefjord

(Molde - Sandefjord 3-1) Ole Gunnar Solskjær (44) byttet ut seks mann som tapte cupsemifinalen mot Lillestrøm. Erstatterne sørget for jubel i «Rosenes by».

– Man vil ha glede og spillelyst, og det får vi i dag. Det var en super respons av de seks som kom inn, sa Solskjær til Eurosport etter kampen.

Thomas Amang (19) var en av de seks spillerne som aldri kom på banen da cupdrømmen brast for Molde på torsdag.

Søndag spilte kameruneren en helt sentral rolle da han banket inn to scoringer og var banens beste i Molde.

Sandefjord hadde store vanskeligheter med å hamle opp med 19-åringens hurtighet. Etter at Amang for første gang denne sesongen fullførte en hel kamp i Molde-drakta, ytret den skadeplagede spissen ønske om å spille 90 minutter hver eneste uke.

Solskjær tror det blir vanskelig å utelate Amang om han fortsetter i nåværende form.

– Når han er som i dag er han nesten umulig å stoppe. Det er et utrolig potensial i gutten, sa Solskjær

Fikk kritikk etter Sarpsborg 08-utspill

– Jeg skrøt jo av reservene mine i forrige uke. Nå får vi se om jeg har ordene mine i behold, sa Ole Gunnar Solskjær før oppgjøret mot Sandefjord.

Det var etter Sarpsborg 08s 0-5-tap for Tromsø at Solskjær uttalte at laget hans «aldri hadde tapt 5-0 om de hadde byttet syv spillere».

Utspillet fikk blant andre Jesper Mathisen til å reagere. TV 2s fotballekspert uttalte til VG at Solskjærs kommentarer fremstod som «pinlig og dumt».

– Det ble jo tolket som at jeg slaktet Geir (Bakke, journ.anm), men det gjorde jeg ikke. Jeg er veldig fornøyd med troppen min, sa Solskjær før søndagens kamp.

Sett denne? Solskjær er overtidsspesialist også som manager:

Sandefjord aldri i nærheten

Men med seks endringer på laget kunne Molde-manageren smile igjen. Uten Bjørn Bergmann Sigurdarson tok Molde tre viktige poeng i kampen om medaljene.

Facundo Rodriguez utlignet riktignok Thomas Amangs ledermål med et fantastisk soloraid i første omgang. Uruguayaneren gikk over hele banen og hamret ballen i krysset, etter at Molde hadde rotet bort en kort corner.

Likevel var Sandefjord i realiteten aldri i nærheten av poeng. I andre omgang handlet alt om Molde.

Først tuppet Thomas Amang inn 2-1 etter en flott pasning før Babacar Sarr.

Deretter sørget Martin Ellingsen, som kun fikk syv minutter mot Lillestrøm torsdag, for at Molde-supporterne kunne gå hjem med 3-1-seier og et smil om munnen.

I Sandefjord-leiren var stemningen mer dyster. Bortelaget ble for trege i backfireren, og var aldri i nærheten av å ta poeng i Molde.

– Vi var nest best i dag, konkluderte Sandefjords-trener Lars Bohinen etter kampen, og fikk støtte fra midtstopperveteranen Lars Grorud:

– Vi var aldri i nærheten, sa 34-åringen.