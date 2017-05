Solskjærs nye stil: – Begynner å bli eldre og visere

MOLDE (VG) (Molde – Stabæk 3-1) I sin forrige Molde-periode ville Ole Gunnar Solskjær (44) ha ballen og styre kampene. Nå satser han på fysikk og kontringsfotball.

– Jeg er litt preget av at jeg begynner å bli litt eldre og visere, sier Solskjær og ler.

Stjernetreneren var under stort press etter tre strake Eliteserie-tap, men en drømmeuke med tre seiere på åtte dager har lettet på trykket: Molde slo Odd og Hødd etter overtidsscoringer før de kontret Stabæk i senk på Aker Stadion søndag kveld.

Molde hadde ballen 37 prosent av tiden i 2-1-seieren mot Odd. Hjemme mot Stabæk hadde de 39 prosent ballbesittelse. Tallene står i sterk kontrast med Solskjærs forrige periode som Molde-trener; i 2013 hadde laget hans et snitt på 55 prosent ballbesittelse.

– Vi har spillere som er raske, som er gode på kontringer, og som er gode til å forsvare seg i boksen. Det har vært litt bevisst at når vi legger oss lavt, så legger vi oss enda lavere enn vi har gjort tidligere, sier Solskjær.

Lærte av Cardiff-nedturen

– Har du endret deg som trener og blitt mer kynisk?

– Ja, helt klart. Det er resultater som betyr noe.

Han reiste til Cardiff i 2014 med planer om Premier League-herredømme, men fikk sparken etter kort tid i klubben. Det mislykkede oppholdet har endret måten han ser på både spillestil og spillerkjøp.

– Perioden min i Cardiff har gjort mye med meg. Nummer én: Jeg vil signere atletiske spillere, flere av dem. Nummer to: Fundamentet i ethvert fotballag er å forsvare seg godt, sier Solskjær.

Molde-sjefen mener spillerne hans illustrerer hvordan han har endret seg som trener.

– Når du har raske Fredrik Brustad og Bjørn Bergmann Sigurdarson på topp, og Babacar Sarr bak, så er det mye kraft, fysikk og fart. Så sper vi på med det ekstra talentet vi har.

MÅLJUBEL: Ole Gunnar Solskjær og Mark Dempsey slapp jubelen løs da Molde sikret seieren over Stabæk på Aker Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

– Mental og fysisk kraft

Molde har vunnet fem av sine 11 seriekamper. De fem trepoengerne har én ting til felles: Molde har hatt klart mindre ballbesittelse enn motstanderen.

Noen få ganger har Solskjærs menn hatt ballen mest, men det har som regel endt med tap, som mot Brann (4-1) og Sogndal (2-1).

– Det er litt interessant, det der. Jeg snakket med Eirik Bakke (Sogndal-trener) i dag, for han var innom hos meg før de spilte kamp, og vi snakket om at vi hadde ballen 60 prosent av tiden mot dem. Og da var det de som vant. Det er ofte sånn i norsk fotball at det laget som er gode til å kontre, vinner.

– Vi har lyst til å beherske den andre stilen også. Vi har lyst til å ha ballen mest og vinne kamper. Det hadde vært enda kjekkere. For det er jo ikke sånn at vi har lyst til å sparke bort ballen med vilje, sier Moldes trener.

De vant på overtid mot Odd i Skien sist helg, gjorde det samme i cupen mot Hødd, før de toppet det hele med å ta sin første hjemmeseier siden den 17. april. Det klarte de til tross for at de måtte spille en halvtime i undertall etter at Fredrik Aursnes ble utvist.

– Laget har mental og fysisk kraft. Vi har signert atleter og trent veldig hardt i forhold til tidligere år. Det tror jeg begynner å betale seg, sier Solskjær.