MARBELLA (VG) Molde-sjef Ole Gunnar Solskjær (44) bruker ikke så mange kalorier på at Rosenborg har sikret seg Nicklas Bendtner (29). Solskjær er opptatt av å ta sitt ett år eldre mannskap forbi konkurrenten.

– Det er morsomt for Eliteserien, og i form blir han en av de beste spillerne. Men vi kan ikke tenke så mye på det.

Det sier Ole Gunnar Solskjær om rivalen i Trondheims kjøp av den danske stjernespissen Nicklas Bendtner. Og der stopper det også. For Moldes del er det slett ikke nødvendig å verken hylle eller slakte det Rosenborg gjør.

Om det er positivt eller negativt med én stjerne som tar sin del av oppmerksomheten til laget, er heller ikke et viktig tema.

– Jeg tror ikke det handler om én spiller. De er et kollektiv. Og det er vi og. Han er i form en som kan vippe kamper i deres favør. Men det var de allerede flinke til i fjor.

Det var ikke Molde. Men nettopp det skal de bli bedre på.

Flere mål

Molde hadde en tung sesong i fjor. Mye på grunn av en resultatmessig forferdelig sommer. Det endte med femteplass i Eliteserien. Hele 24 poeng var det opp til serievinner Rosenborg.

For Solskjær var avskjedene til Mohamed Elyounoussi (til Basel), Mushaga Bakenga (til RBK) og Eidur Gudjohnsen (Pune City i India) litt for mange i et allerede underpresterende angrep.

– Vi hadde Sander Svendsen, men han ble litt alene.

Det er han ikke i år. I treningskampene har han hatt en fin tone med Moldes nye islending Óttar Magnús Karlsson. Islendingen er 20, og Svendsen 19. Men de ser allerede friske nok ut til å kunne by på problemer for motstandernes forsvar.

Denne ettermiddagen ble to angrepsduoer drillet inn. Karlsson/Svendsen på den ene siden, og Fredrik Brustad, i tospann med Bjørn Bergmann Sigurdarsson, på den andre.

– Brustad har vist form. Bjørn (Bergmann Sigurdarsson) har hatt en lengre oppkjøring enn på mange år. Og Etzaz (Hussain) har kommet inn. Vi har litt mer rutine nå.

Det siste blir en nøkkel for Molde når serien går i gang om snart tre uker.

FORSVARSDUO: Ruben Lunan Gabrielsen (bak) gliser mens Joona Toivio må innta posisjonen som «Per i midten». Foto: VEGARD AULSTAD

Vokst på seg rutine

– Vi tok en risiko i fjor med et så ungt lag. Men det kan betale seg i år.

For Solskjær vet godt at man vokser med ansvar. Han trekker spesielt frem Babacar Sarr, Petter Strand og Fredrik Aursnes som noen han tror tar steg i år.

– Vi satser på det, og forventer det. Og flere som spilte mye i fjor kom rett fra 1. divisjon. Det tar tid.

Av de som er med til Marbella er det fremdeles mange unggutter. Det følger strategien til klubben om å utvikle egne spillere. Flere av de som har fått sjansen allerede er også fra Moldes fylke, Møre og Romsdal.

Finske Joona Toivio er en av få som er igjen fra gullsesongen i 2014. Han har sett unge spillere bli voksne i Molde før, og nå har han stor tro på "gjengen" som fikk prøve seg i fjor.

– Man merker det tydelig på spillerne selv. De tar mer ansvar og man hører mer fra dem, sier 28-åringen.

Ambisjonene hans er det ingenting i veien med.

– Vi skal kjempe i toppen.

Solskjær tror også det er mulig. Han synes Rosenborg har gjort spennende kjøp i Birger Meling, Vegard Eggen Hedenstad og Bendtner. Samtidig trives han i en angrepsposisjon.

– Det har vi vært i før, og klart å håndtere, sier Molde-sjefen.

Molde går inn i 2017 med en mindre stall enn i fjor, uten at det trenger å være negativt ifølge Solskjær.

– Vi har mindre folk. Men kvaliteten er minst like god.

