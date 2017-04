Solskjær til VG: – Vi hadde en plan for å stoppe Rosenborgs beste spiller

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg 2-1 Molde). Molde-manager Ole Gunnar Solskjær la en plan for å stoppe Rosenborgs beste spiller - men han snakker ikke om Nicklas Bendtner.

– Pål André Helland er Rosenborgs viktigste angrepsvåpen. Og der gjorde Ruben Gabrielsen en god jobb. Han tar ut det som jeg mener er Rosenborgs beste spiller, sier Molde-manageren til VG.

Moldes egen superstjerne, Björn Bergmann Sigurdarson, startet - overraskende nok - på benken.

– Det var en enkel avgjørelse. Björn er ikke fysisk klar til å tåle tre kamper på én uke ennå.

Etter seieren over Kristiansund hevdet Ole Gunnar Solskjær at Björn Bergmann Sigurdarson er Eliteseriens beste spiller. Manageren har ikke endret mening etter dagens kamp.

– Jeg bytter fortsatt aldri Sigurdarson mot noen spiller i Eliteserien. Du ser hva han gjør med laget; i andre omgang er vi gode. Han er vårt «focal point», selv om touchen og avslutningene ikke satt helt i dag.

Sjokkåpning

Da islendingen entret matta ved pause, ledet hjemmelaget 2-1, etter tidlige scoringer av Milan Jevtovic og Fredrik Midtsjø.

Dermed ble det aldri en virkelig superduell mellom Nicklas Bendtner og Björn Bergmann Sigurdarson. Eliteseriens to beste spillere ble i stedet satt i skyggen av en serber.

Først bredsidet Milan Jevtovic ballen i mål etter sju minutter. Så stod han bak forspillet som Fredrik Midtsjø kriget over linja. Rosenborg så ut til å ha avgjort toppkampen nesten før den var i gang.

Da fikk Molde uventet hjelp. Av spilleren Ole Gunnar Solskjær ikke vil ha.



Headingen fra Stian Gregersen gikk via stanga og i låret til Nicklas Bendtner, og i mål. Bendtners tredje scoring på tre kamper var neppe av den typen han ønsket seg.

– De scorer et «skide» godt mål, sier Bendtner til VG.

Nære utligning

Sigurdarson-effekten var med på å løfte bortelaget høyere i banen, og Molde var bare centimetre unna utligning da Fredrik Brustad headet ballen i kryssfestet og ut.

– Jeg er fornøyd med spillet hans etter at han kom inn. Vi er bedre enn dem i andre omgang, sier Solskjær om islendingen.

Solskjær gikk ut i en defensiv formasjon for å stoppe Rosenborgs vingspill.

– Vi startet i 4-5-1 for å demme opp for dem på sidene. Men så slipper vi inn to tidlige mål, og da går vi over til en mer offensiv 4-4-2.

Da tiden var i ferd med å ebbe ut, og Molde febrilsk jaktet scoring, var fokuset ikke lenger på formasjoner og tall, men elleve mann i angrep.

– På slutten var det ikke system i det hele tatt, da var det om å gjøre å slå ballen raskest mulig fremover.