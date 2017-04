Solskjær til VG: - Jeg ville ikke byttet Bjørn med noen i Eliteserien

KRISTIANSUND (Kristiansund–Molde 0-1) Ole Gunnar Solskjær (44) mener han har den beste spilleren i Eliteserien – og han ville ikke byttet Bjørn Bergmann Sigurdarson (26) mot noen.

– Jeg ville ikke byttet han med en eneste spiller i Eliteserien, sier Solskjær til VG - etter at han har sett islendingen vise de taktene som gjør at han, skadefri, kan utgjøre en enorm forskjell for Molde denne sesongen.

Han utgjorde en forskjell allerede i serieåpningen, der hans presise innlegg ble headet i mål av Fredrik Brustad, nok til tre poeng for Solskjær og Molde.

– Vi har ødelagt festdagen, men vi har fått en kjempestart, sa Ole Gunnar Solskjær etter kampen.

Mye takket være en islending ved navn Bjørn Bergmann Sigurdarsson, mye plaget av skader de siste sesongene.

Pent spill. Et perfekt innlegg fra Bjørn Bergmann Sigurdarsson på hodet til Fredrik Brustad, mellom Kristiansunds midtstoppere, perfekt timet heading, en sjanseløs Sean McDermott - og dermed 1-0 til Molde, seks minutter etter pause.

– Jeg vet hva Bjørn kan. Innlegget er perfekt, sier målscorer Fredrik Brustad til VG.

– Jeg vet hvor Fredrik er. Innlegget er beregning, sier Sigurdarson - uten å nøle.

På spørsmål fra VG om Molde kunne utfordre Rosenborg og Bendtner, svarte matchvinneren:

– Vi har troen på oss selv. Media kan snakke så mye de vil om Bendtner. Jeg har troen på angrepsrekken vår og laget generelt.



– Glad for å være ferdig



Det holdt, det var akkurat nok, så de tre poengene som var til utdeling på Kristiansund stadion, ble med tilbake, en time lenger sør i Møre og Romsdal, til Molde.

I sonen der spillerne møter pressen etter kampen, sa Kamer Qaka, Kristiansunds bestemann, følgende med en gang han møtte VG:

– Det er min feil. Jeg ødela alt. Det er min pasning som ble brutt før de scorer, det er for dårlig av meg og jeg får nok ikke sove i natt, sier Qaka - som tidvis briljerte på KBKs midtbane.

0 Kristiansund BK 0 Molde

– Ingen har skylda her. Det ble et herderlig tap. Selv om jeg ikke liker å tape, så er det viktig å se på måten man taper på. Det var mye positivt å ta med seg videre, mente Kristiansund-trener Christian Michelsen da VG fortalte at Qaka tok på seg skylda.

Michelsen og kamerat Ole Gunnar Solskjær var samstemte om en ting: Det var godt å få den mye omtalte seriestarten unnagjort.

– Jeg er glad for å være ferdig med dette nå. Det er den verste typen kamp å ha i åpningen, sa Solskjær om å slå klubben fra hjemstedet.

BESTEMANN: Moldes Bjørn Bergmann Sigurdarsson. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

– Det har vært et veldig fokus på den ene kampen. Nå er det herlig at vi har 29 litt andre type kamper igjen, supplerte Michelsen.



Ole Gunnar Solskjær tok med seg tre planlagte poeng. Selv om det neppe var planlagt at kampen skulle bli såpass svak. Men Molde hadde et par spillere som vet hva dette dreier seg om, og det var nok i serieåpningen på Kristiansund stadion.

Sjanserik åpning

Den første sjansen fikk vi allerede etter tre minutters spill, da Fredrik Brustad plutselig kom alene med Sean McDermott i KBK-målet, fikk god tid, men plasserte ballen utenfor, nesten litt uforståelig.

KBKs sjanse før pause kom ved fjorårets toppscorer Karamoko Bamba, men skuddet hans ble styrt ut til corner etter fem minutters spill.

Bjørn Bergmann Sigurdarsson var nær, men traff aldri ballen, på det som ville vært en stor sjanse.

1. omgang var svak, under vanskelige vindforhold.

Andre omgang ble ikke bedre. Molde fikk målet sitt, og mot slutten presset KBK, godt støttet av et rekordstort publikum.

