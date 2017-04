Solskjær - Svært dyrkjøpt poeng

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Molde 3-3). Molde mistet tre mann ut med skade og tre poeng på overtid etter at Sandefjord utlignet på straffe i det 96.(!) minutt!

- Det ble et dyrekjøpt poeng. Vi mistet tre midtbanespillere der, og vet ikke hvor lenge det er til de er tilbake, sier Ole Gunnar Solskjær.

Verst så det ut til å ha gått for Babacar Sarr. Senegaleseren ble liggende etter å ha laget frispark i duell med Flamur Kastrati, og Kastratis umiddelbare reaksjon mot benken viste at noe var alvorlig galt. Etter å ha fått behandling ruslet han av banen for egne bein, men ifølge Solskjær hadde albuen vært ute av ledd.

- Heldigvis fikk de den raskt på plass, da kan det gå raskere. Men han er på sykehuset nå og vi må bare vente på svar derfra, sa Molde-treneren da han møtte VG og resten av pressekorpset på Komplett Arena etter kampen.

Strand inn, Strand ut

Der virket Solskjær fortsatt litt usikker på hvordan han egentlig skulle reagere på det han hadde sett gjennom 96 minutter. For ikke bare var det skaden til Sarr. Mannen som kom inn for å erstatte han, Petter Strand, skulle egentlig hvile på grunn av et tøft kampprogram i mai. Etter bare en drøy halvtime forsvant han ut igjen med det som virket å være en strekk.

Og ikke nok med det Amidou Diop som da erstattet Strand, fikk trolig strekk han også på de ti minuttene som var igjen.

Dermed tre trolig forfall til lørdagens meget prestisjetunge lokaloppgjør mot Aalesund.

- Det er en viktig kamp, både for Aafk og oss. Men vi skal nok stille et slagkraftig lag, sier Solskjær.

Fantasiløst og latinske rytmer

De tre skadene var likevel ikke den eneste grunnen til Solskjærs litt ambivalente holdning til kampen han hadde vært vitne til. For Molde åpnet rett og slett forferdelig svakt. Mens Sandefjord spilte med autoritet og hadde mye ball, riktignok uten å skape de helt store sjansene, sendte Molde lange baller frem mot angrepstrioen Solskjær kaller BBS - Bjørn Bergman Sigurdarson, Fredrik Brustad og Sander Svendsen. Problemet var at ingen var i nærheten av å treffe.

- Vi manglet fantasi og var ikke i nærheten av å være "på", sier Molde-manageren.

Og da fikk også Sandefjord til slutt betalt for overtaket. Håvard Storbæk vant ballen på 30 meter, dro av Stian Gregersen med en latinsk tyngdeoverføring og prikket ballen i hjørnet fra rundt 16 meter. Dermed 1-0 til hjemmelaget til pause.

- Vi kontrollerte kampen og var solide. Så skulle vi hatt 2-0 da Pau (Morer) var alene med keeper tidlig i annen omgang, men da vi brant den skjedde det noe både med oss og Molde, sier Sandefjord-trener Lars Bohinen.

Elleve elleville minutter

Dette "noe" var at Molde anført av innbytter Strand fullstendig tok over midtbanen og spilte seg seg langt høyere i banen før de søkte spissene. Og på elleve elleville minutter både snudde de kampen, ga fra seg ledelsen for så å ta den tilbake igjen.

Hør bare:

Først utlignet Bjørn Bergmann Sigurdarson med et herlig treff fra rundt 20 meter. Islendingen var sterk og holdt seg på beina etter en takling, og plasserte ballen helt nede ved stolpen bak den islandske landsmannen i Sandefjord-målet, Ingvar Jonsson.

Så fem minutter senere sørget samme mann for Molde-ledelse, da han vakkert spilt frem av Sander Svendsen gjorde alt rett alene med Sandefjord-keeperen.

Men omtrent før jubelen blant de rundt 60 supporterne i bortesvingen hadde lagt seg, smalt det i andre enden. En høy ball inn i Molde-feltet fant rett mann i giganten Abdoulaye Seck. Den senegalesiske forsvarsspilleren svevde det som virket som metervis over alle andre og stanget ballen i motsatt hjørne.

2-2, og lagene var like langt - i hvert fall i noen minutter til. For neste gang Molde var oppe serverte Eirik Hestad Fredrik Brustad på bakre stolpe - og spissen headet inn ny ledelse for gjestene.

- Når vi scorer tre mål skal vi gå for ett til og avgjøre kampen. I stedet blir vi liggende for lavt, og blir straffet for det, sier Sigurdarson, før han legger til:

- Men det var en morsom kamp å spille.

Straffe seks minutter på overtid

Det var det absolutt å se på også. For Sandefjord anno 2017 er ikke som Sandefjord 2015, de legger seg ikke ned ved det minste tegn til motgang. I stedet kjemper de videre, og etter å ha blitt stoppet av to kjemperedninger av Andreas Linde i Molde-målet fikk de poenget sitt seks minutter på overtid.

Toppscorer Flamur Kastrati plukket opp en andreball i feltet, fikk tuppet den forbi Linde og gikk i bakken over keeperens utstrakte arm. Straffe mente dommer Trygve Kjensli, og mens Kastrati som ellers tar Sandefjord-straffene fikk behandling på siden, gjorde Pau Morer seg klar.

Spanjolen trillet ballen til høyre og Linde til venstre, og dermed 3-3 og slutt. For da Kjensli blåste for avspark igjen trengte han ikke ta fløyta ut av munnen før neste støt.

Den lyden fikk noen av Sandefjord-spillere til å juble, andre så mer lettet ut, mens de fleste Molde-spillerne hang med hodet. En følelsemessig berg-og-dal-bane var ved endestasjonen.

Bohinen trodde på skjebnen

- Fra bunnløs fortvilelse til ekstrem stolthet, beskriver Lars Bohinen overfor VG etter kampen.

Han visste egentlig ikke om han skulle være fornøyd eller ikke, og virket mest av alt litt utladet etter også å ha kjempet seg gjennom en del spørsmål om han så større trener-kvaliteter hos Ole Gunnar Solskjær enn andre eliteserietrenere...

- For moralen og selvtilliten var det her veldig viktig at vi tok med oss noe fra denne kampen. Det gjør noe med deg om du spiller så bra uten å få noe igjen.

- Helt ærlig, trodde du egentlig at dere skulle komme tilbake på 2-3?

- Jeg satt med en følelse av at vi fortjente det så innmari at skjebnen ville ta seg av det for oss. Men det var spillerne som gjorde det, de viste at de både har bra moral og bra fysikk. Det er en vanvittig fightervilje inne i garderoben vår nå.

- Molde har tre hovedtrenere

Mens Bohinen snakker med VG rusler Molde-trenerene Mark Dempsey og Erling Moe forbi, og sistnevnte gir Bohinen et vennskapelig klapp på skuldra.

- Molde har egentlig tre hovedtrenere, det viser forskjellen på klubbene, sier Bohinen.

Selv slenger han en kommentar om sjansen til Morer når Moe prøver seg på en kommentar om flaks.

- Nå har vi møtt flere topplag enn noen andre, og omtrent der jeg håpet vi skulle være.

Status er sju poeng på seks kamper mot blant annet Molde, Strømsgodset, Vålerenga og Rosenborg.

- Sandefjord er mye bedre rustet enn sist de var oppe. Jeg tror egentlig både vi, Lars og publikum kan være fornøyd etter den andreomgangen der, sier Ole Gunnar Solskjær.